    國際

    中國再嗆日相高市 緊咬「不再提及」≠「撤回言論」

    2025/11/27 16:50 編譯張沛元／綜合報導
    中國27日再批評日相高市早苗，稱高市稱不再提及台灣相關具體事例不等於撤回稍早引發中方不滿的「台灣有事」說。圖為高市26日出席國會參議院的會議。（彭博社）

    中國27日持續追打日本首相高市早苗稍早的「台灣有事」說，堅稱高市日昨曾稱不再提及相關的具體事例，並不等於撤回其稍早的「錯誤」發言。

    高市本月初在日本國會直言「台灣有事可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權；北京當局對此大為不滿，認為此言形同暗示日本可能會武力介入台海，有干涉中國內政之虞，並要求高市「立即收回錯誤言論」。

    26日，高市在與日本在野4黨舉行黨魁討論會時表示，日本無權定義台灣的國際及法律地位；至於日本的「存亡危機事態」，將依個別具體情況，綜合所有情報做判斷；日本最大在野黨「立憲民主黨」黨魁野田佳彥認為，高市這種說法形同實質上撤回稍早的「台灣有事」說。

    對此，中國外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上先再批高市的「台灣有事」說，隨後強調，「不再提及」與「撤回錯誤言論」是兩碼事，性質完全不同；他批評日本妄想以「不再提及」來呼嚨帶過高市此前的「嚴重錯誤言論」，是掩耳盜鈴、自說自話，「中方絕不接受」。

    此外，外傳美國總統川普日前在與高市通電話時，曾敦促高市在台灣議題上有所節制，郭嘉昆說，此為美日之間的事，中方不作評論；但他也趁機再次強調「台灣問題是中國的內政，不容任何外部勢力干涉。」

