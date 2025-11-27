印度空污成災「嬰兒不停哭」醫院爆滿 PM2.5超標逾20倍

德里被霧霾壟罩，能見度極差。（歐新社）

印度首都德里，因嚴重空氣污染，不少幼兒因呼吸道問題湧入醫院急診室，有新生兒在呼吸困難中不停哭鬧。當局與醫療人員警告，細懸浮微PM2.5濃度飆破安全標準20倍以上，民眾須提高警覺。

根據《BBC nwes》報導，該波霧霾來勢洶洶，PM2.5濃度遠高於世衛組織WHO（World Health Organization）建議標準，導致空氣如同「毒氣室」。醫院內不僅急診病床一床難求，幼兒喘息、咳嗽、呼吸困難案例頻傳，部分胎兒出生後即出現明顯不適，家長與醫護人員形容，孩子像是在吸「濃煙」，對身體健康造成嚴重威脅。

小兒科醫師Shishir Bhatnagar指出，空氣中的細懸浮微粒PM2.5會影響兒童免疫力，因其身體尚在發育，細胞處於學習免疫反應的早期階段。他表示，這類因空污引發的病例在近年激增十倍，平時僅20%至30%病患出現相關症狀，污染季節卻飆升至50%至70%。

PM2.5能深入肺部並進入血液，長期下來可能導致慢性呼吸道疾病、心血管病變，甚至影響壽命，有研究顯示，在這類污染嚴重地區，住民平均壽命可能大幅縮短。

根據環保監測機構與醫療統計，過去幾年，德里及周邊地區多次被列入全球污染最嚴重首都之一。PM2.5超標不僅影響日常生活，更已成為該地區公共衛生的重大隱憂。

面對嚴重空污，當地政府已啟動應變措施，包括限制露天焚燒、管制柴油車進城、加強空氣品質監控等；部分地區也建議居民少出門、並佩戴防霧霾口罩，醫護人員則呼籲，孕婦、嬰兒、幼童應儘量待在室內並開啟空氣清淨設備，以減少健康風險。

在空氣污染危機持續擴散之際，德里居民與醫界警告，若無法有效控制污染源，這樣的醫院爆滿、孩子受苦的情況恐怕還會再發生。對當地而言，污濁空氣不只是環境問題，更是人民健康不可忽視的危機。

