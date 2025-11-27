加強打擊毒品販運 美國號召區域內國家授權美軍力部署

赫格塞斯表示，美國會進一步推動區域內美軍部署範圍。（歐新社）

美國以遏止毒品販運之名，自9月起持續對加勒比海、太平洋東部地區特定船隻發動軍事攻擊，至今已擊沉21艘船隻，造成約80人死亡。美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，美方會進一步推動與其他國家合作，擴大美軍部署打擊毒品販運。

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）26日宣布授權華盛頓在該國特定區域行動，助美方打擊毒品販運一臂之力。《路透》報導，赫格塞斯同日在多國發表談話，強調美方的目標是擴大區域內軍力布置，希望其他國家能同意讓美軍部署在該國領土，多明尼加則將持續協助引領消滅毒品販運的打擊行動。

由於川普政府在未提供細節和犯罪證據下直接摧毀其所指控的毒品販運船隻，引發國會議員和國際社會指責。在加勒比海及南美擁有屬地的英、法和荷三國，據傳已開始限制與華府分享有關加勒比海地區的情報，避免捲入美方存在疑慮的剿毒行動。除了打擊毒品，美軍近期加強部署也有向委內瑞拉總統馬杜羅政權施壓的用意。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

