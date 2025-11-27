西非又政變！幾內亞比索總統證實被捕 軍方控政客勾結毒梟

幾內亞比索軍方發言人恩查馬（Dinis N’Tchama）透過國營電視台宣布，軍方已發現一項涉及政客與毒梟的選舉操弄陰謀，決定接管國家權力並廢黜總統。（美聯社）

西非國家幾內亞比索（Guinea-Bissau）驚傳軍事政變。在首都傳出激烈槍響後，一群軍人27日晚間現身國營電視台，宣布已「奪取政權」並暫停所有政府機構運作。現任總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）隨後透過外媒證實自己已被軍方逮捕並廢黜。軍方聲稱，此舉是為了阻止政客與「知名毒梟」聯手操弄選舉結果的陰謀。

據《美聯社》報導，恩巴羅在電話中告訴法國電視台《France 24》：「我已被廢黜（deposed）。」他表示自己是在陸軍參謀長領導的政變中被捕，目前雖被軍方拘禁，但未遭受暴力對待。

自稱「恢復國家與公共秩序高級軍事指揮部」的發言人恩查馬（Dinis N’Tchama）在電視聲明中宣布，即刻起解除總統職務，暫停選舉程序並關閉邊境。恩查馬指控，他們發現了一個正在進行的計畫，意圖透過操弄選舉結果來破壞國家穩定，而這個陰謀是由「部分國家政客與一名知名毒梟」共同策畫，但他未提供具體證據。

令人玩味的是，軍方的打擊對象似乎不分黨派。主要反對黨透過臉書聲明指出，不僅恩巴羅被捕，他在大選中的主要對手迪亞斯（Fernando Dias）以及另一名反對派領袖佩雷拉（Domingos Simoes Pereira）也遭到士兵逮捕。此外，國際選舉觀察員透露，選委會主席也被拘留，辦公室遭軍方封鎖。

這場政變發生在總統大選結果預定公布的前一天。雖然軍方看似推翻了恩巴羅，但當地民間社會聯盟「人民陣線」（Popular Front）卻提出驚人指控，懷疑這可能是恩巴羅與軍方合謀上演的「模擬政變」（simulated coup）。該團體認為，恩巴羅意圖藉此阻擋選舉結果公布，隨後指派自己的人馬擔任過渡政府領袖，以便重新舉行選舉並再次參選，以此延續其權力。

毒品轉運站 幾內亞比索政變頻傳

幾內亞比索自獨立以來局勢動盪，已發生過4次政變及無數次未遂政變，且因地理位置成為拉丁美洲毒品運往歐洲的關鍵樞紐。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對局勢深表關切，呼籲各方克制；非洲聯盟（AU）與西非國家經濟共同體（ECOWAS）則發表聯合聲明，譴責這是破壞民主進程的公然企圖，要求立即恢復憲政秩序。

幾內亞比索總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）證實遭罷黜。（路透資料照）

