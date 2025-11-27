川普在電話中勸高市早苗別挑釁中國？ 日本政府駁斥：沒有這件事！

美國總統川普近日與日本首相高市早苗通話。（法新社）

中日關係急遽惡化，美國總統川普近日先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，有美媒指稱，川普在電話中委婉勸說高市不要在台灣問題上刺激北京，引發外界討論。對此，日本政府今天（27日）駁斥此消息，並稱要向該美媒提出抗議。

《華爾街日報》引述匿名人士消息稱，川普25日與高市早苗通話時，勸她不要在台灣問題上刺激北京，但語氣非常委婉，也沒有要求高市收回「台灣有事」相關言論。據《彭博》27日上午報導，有日本政府官員向他們表示，此消息的說法並不正確。

另據《產經新聞》報導，日本內閣官房長官木原稔在今天下午的記者會上直接否認的《華爾街日報》的消息，「有報導稱川普總統建議我們不要在台灣主權問題上挑釁中國政府，這並非事實」。木原稔還說，日方已向《華爾街日報》提出抗議。

其實木原稔今天上午也被媒體問到這件事，但他並未正面回應，僅稱「涉及外交政策相關的對話，我們不便多做說明」。不過下午他又直接出面否認相關報導，無奈表示「在政府收到許多詢問後，我們決定需要澄清此事」。

