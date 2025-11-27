日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

日本大分縣別府市燒肉餐廳「春香苑」。（圖翻攝自Google街景圖）

中日關係正因日本首相高市早苗的護台言論急遽惡化，中方祭出一系列報復措施，包括暫緩赴日旅遊，但日本不少業者對此不以為然，網上還一片叫好。近日有日本燒肉店分享單日業績報表，哀號「中國觀光客沒了快撐不下去」，但報表刻意露出的「一組數字」讓大批網友笑翻！

日本大分縣別府市燒肉餐廳「春香苑」的老闆昨天（26日）晚上在X平台分享店內單日業績速報，哭喊「中國觀光客沒了，快撐不下去了，誰來救救我啊！明天我們店休息了」。不過他PO出的報表可以看到，老闆用手遮住了單日進帳金額，但刻意露出昨天一整天接待的客人數量，總共有98組，227位客人，一間燒肉店平日能有這個數字，生意其實是相當好的。

原來這位老闆其實在反串，沒有中國觀光客，他們的生意還是強強滾。貼文曝光至今已吸引超過900萬人次觀看、上萬人按讚。日本網友紛紛表示，「這篇真正想表達的是：來自中國的觀光客沒了，（但生意還是太忙），身體快撐不下去了，（生意太好）請救救我，明天我們點（想）休息了」、「生意興隆到讓人忍不住笑出來」、「只依賴中國的那些店是該好好檢討一下」、「事實證明，好店就算中國人布萊（不來），靠本地人也能把店撐滿滿的」、「是時候別再依賴中國了」。

春香苑老闆分享店內單日業績速報。（圖翻攝自X：別府焼肉春香苑）

