    首頁 > 國際

    泰國南部洪災侵襲！18人喪命、273萬人受影響

    2025/11/27 16:30 即時新聞／綜合報導
    泰國南部持續受洪災侵襲。（圖片擷取自@hartii3ii/X）

    泰國南部持續受洪災侵襲，影響人數不斷更新，防災減災廳發布洪災情況報告，共有18人喪生、273萬人受影響，當局將密切監測並協調救援工作直至情況緩解。

    根據《泰國新聞》 報導，防災減災廳廳長提拉帕表示，根據災害指揮中心截至11月26日清晨6時的數據，南部9府，共有101個縣、682個鎮與5千多村莊受災，影響範圍達98萬戶，約273萬人，截至目前共有18人喪生。

    我駐泰代表處也發布新聞稿關切泰南合艾等地水患情形，代表處指出，第一時間已聯繫當地僑領，表達關心與慰問，及瞭解當地我台商及僑民受影響情況。此外，已請泰南台商會丘應華會長擔任泰南地區台商聯絡人，及提供泰南政府、軍隊及政黨之救助單位緊急救難電話。據瞭解，目前合艾受等受災地區有部分服務業者如餐飲商店，店面受淹水波及，另有少數工廠因交通受阻等因素無法開工，或者貨物無法出貨；泰南台灣商會會員在淹水前多已自行前往高處旅館及親友家避難，人身尚都安全。

    駐泰代表處也提到，將持續密切注意合艾等地水患情形，並正和相關單位及台商研商如何提供必要的協助，並期盼受災地區能儘速恢復正常生活。

