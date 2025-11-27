宏福苑大火奪55命 香港首富李嘉誠捐3.2億救災

香港首富李嘉誠。（美聯社）

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火警，火勢迅速擴散並波及7棟大樓，造成至少55人罹難、78人受傷，仍有逾270人失聯，成為香港近年最嚴峻的城市災難之一。面對龐大災情，香港企業界今（27日）紛紛宣布捐款，其中香港首富李嘉誠宣布將投入8000萬港幣（約新台幣3.2億），盼協助災民渡過難關。

綜合港媒報導，長和系資深顧問、李嘉誠基金會創辦人李嘉誠今日表示，將即時撥出3000萬港幣（約新台幣1.2億）設立緊急援助基金，並再投入5000萬港幣（約新台幣2億）作為後續社區重建等用途，總額達8000萬港幣。

基金會指出，首階段的3000萬港幣將支援註冊慈善機構，優先協助大埔地區受火災影響的家庭，提供即時救助與復原協助。申請將自今日下午起受理，預期短期內會完成首輪審批，以確保物資與資金迅速送達受困民眾。

第二階段5000萬港幣將用於長期重建，協助受影響社區恢復生活機能。基金會也特別向殉職與受傷的消防人員致敬，並將透過「紀律部隊專項基金」向相關人員與家屬提供額外支援。

除李嘉誠外，恒基兆業地產集團亦宣布，李兆基基金將捐出3000萬港幣，用於緊急救援與災民暫時安置，並表示將持續與政府合作，提供所需協助。

多家企業與公益團體也陸續響應。馬雲公益基金會、霍英東基金會及相關集團各捐出3000萬港幣；周大福集團則宣布捐款2000萬港幣（約新台幣8000萬元），並已在火災發生後動員旗下企業提供臨時住宿、餐飲、保暖衣物及日常用品等物資，支援受災住戶。

