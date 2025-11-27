ICE竟抓到「皇親國戚」？ 被捕女移民高喊：我在白宮有人！2025/11/27 16:23 即時新聞／綜合報導
現任白宮新聞秘書卡洛琳·李威特的親屬近日遭美國移民及海關執法局逮捕，引發外界關注。（歐新社）
川普政府雷厲風行的移民遣返行動，這回竟然掃到了「自己人」頭上？一名來自巴西的33歲女子布魯娜·費雷拉（Bruna Ferreira），本月初在波士頓郊區準備去學校接兒子放學時，遭到美國移民及海關執法局（ICE）幹員當街逮捕。
據《CNN》報導，在被捕當下，費雷拉驚恐地向執法人員大喊求救，試圖亮出她這輩子最大的「保命符」——她反覆強調：「我兒子的姑姑是白宮新聞秘書！」
原來，費雷拉的前未婚夫，正是現任白宮新聞秘書卡洛琳·李威特（Karoline Leavitt）的親哥哥邁克爾·李威特（Michael Leavitt）。費雷拉與邁克爾育有一名 11歲的兒子，而卡洛琳·李威特是這名男孩的乾媽。
儘管費雷拉在被捕當下試圖利用這層「通天關係」，但她的親妹妹羅德里格斯（Graziela Dos Santos Rodrigues）無奈向《波士頓環球報》表示：「我相信她在當下試圖抓住任何救命稻草，但這並沒有任何幫助。」
這起事件極具諷刺意味，卡洛琳·李威特身為川普遣返政策最堅定的捍衛者之一，如今卻面臨自己的「前大嫂」、自己親姪子的母親，成為這場掃蕩行動下的犧牲品。
