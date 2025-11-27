2025全球10大乾淨機場！ 桃園機場排名第9 日本4機場上榜

2025全球10大乾淨機場！ 桃園機場排名第9 日本4機場上榜2025/11/27 15:46 即時新聞／綜合報導
非營利獨立航空服務調查機構Skytrax公布「2025年全球最乾淨機場」，台灣桃園機場排行第9名。（資料照）
英國非營利獨立航空服務調查機構Skytrax，公布「2025年全球最乾淨機場」（World’s Cleanest Airports 2025）排名，前10名的行列中，台灣桃園機場也名列其中，日本4機場拿下前10的名次。
根據《2025全球最乾淨機場Top 10榜單》，2025全球10大潔淨機場大公開！對許多人而言，機場不只是旅行的起點或終點，更象徵著對一個國家的第一印象，其中「清潔度」往往是最能直觀感受的關鍵指標。
2025年全球最乾淨機場Top 10：
1.東京羽田機場
2.新加坡樟宜機場
3.哈馬德國際機場
4.首爾仁川機場
5.香港國際機場
6.名古屋中部國際機場
7.東京成田國際機場
8.關西國際機場
9.台灣桃園國際機場
10.蘇黎世機場
在榜單中評比標準中，無論是對於洗手間的整潔、公共區域的空氣品質、設施的維護狀態，甚至在體貼入微的服務，這些機場不約而同地展現出對細節的堅持，讓旅客感受到「潔淨即安心」的微妙溫度。
