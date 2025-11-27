香港「宏福苑」7棟樓大火增至55死 還有逾270人失聯

香港「宏福苑」大火死傷人數已攀升至55人72傷，還有至少15人命危搶救中。（歐新社）

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨天（26日）下午發生大火，延燒波及7棟大樓，許多民眾送醫傷重不治，最新死傷人數已攀升至55人78傷，還有至少15人命危搶救中，現仍逾270人失聯。

綜合香港媒體報導，「宏福苑」昨下午發生大火，火勢迅速延燒波及7棟大樓，成為自2008年旺角嘉禾大廈大火後，時隔17年香港再次發生最嚴重的「五級火警」，今下午2點許香港消防處召開記者會說明最新情況，有51人當場死亡、4人送醫不治，死亡人數增至55人。

消防處指出，這此火災出動304架次消防及救援車輛，「宏福苑」8棟大樓僅1棟沒有被波及，另外7棟延燒，目前4棟撲滅、3棟火勢控制，消防人員坦言，棚架有倒塌危險及倒塌情況，火場溫度極高，繼續破門搜救有一定難度，救火也造成8名消防員受傷、1人殉職；目前仍有逾270人失聯，許多住戶親友在火場外以及網路上刊登尋人啟事。

香港醫管局指，截至下午2時，總共78人送院，15人危殆，29人嚴重，18人穩定，12人出院。

