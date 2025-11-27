傳將與穩交10年女友結婚...香港「宏福苑」殉職消防員IG放閃日常曝光

香港宏福苑大火殉職消防員何偉豪，IG充滿交往10年女友與愛犬的貼文動態。（本報合成，擷取自IG）

香港「宏福苑」昨（26日）下午爆發五級大火，猛烈火勢在短時間內吞噬多棟大樓，目前已知造成55人罹難，是香港近年最嚴重的火災之一。救災行動中，37歲消防員何偉豪因堅守前線不幸殉職，他的犧牲令香港社會深感悲痛，網友紛紛湧入其社群留下悼念訊息。

綜合港媒報導，昨日下午2時51分宏福苑竄火後，何偉豪在3時01分到場投入救援，負責在地面協助疏散與滅火。3時30分起，他在濃煙中失去聯繫，搜救隊於4時01分尋獲時已身受重度燒傷，緊急送醫仍於4時45分不治。

消息傳出後，許多曾與他共事的消防員、警務人員陸續在社群平台貼出合照悼念，更有同袍透露，聽說何偉豪下個月將與穩定交往10年的女友結婚了。大量網友也湧入他的Instagram表達哀思，「感謝你的付出，一路好走」、「人民英雄」、「多謝你偉大的消防員，安息吧」，留言區滿是沉痛與不捨。

從何偉豪的IG可見，他的生活貼文多圍繞女友與愛犬柴犬，畫面溫馨又真摯。交往近十年的兩人感情深厚，他曾穿著打火服將女友扛在肩上，燦笑地寫下：「多謝你，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得這麼開心！」

他也曾和女友到台灣旅遊慶生，感謝她準備驚喜，還在貼文中寫下：「我們不要再打架了，我會疼你喔，Love uuu」如今再回看這些甜蜜畫面，更讓無數網友鼻酸。

