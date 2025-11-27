火星也有閃電？「毅力號」錄音首度證實閃電活動

科學團隊透過火星探測船「毅力號」收集的錄音，證實火星大氣中存在這種能量最強的電氣活動。（路透）

火星也有閃電？有科學團隊透過火星探測船「毅力號」（Perseverance）在兩個火星年（相當於3.76個地球年）期間收集的錄音，證實火星大氣中存在這種能量最強的電氣活動。

「法國天體物理和行星學研究所」的行星科學家希德（Baptiste Chide）所領導的研究團隊，27日在科學期刊《自然》刊登一篇最新的火星研究，團隊透過「毅力號」在兩個火星年（相當於 3.76 個地球年）期間收集的28小時錄音，發現了至少55次閃電現象。

科學家長期以來一直懷疑火星上存在電氣活動，但始終未曾獲得直接證實，而透過「毅力號」收集的錄音，捕捉到了這些放電現象，包含圍繞短時放電現象產生的類似「滴答」聲的電磁火花訊號、放電引起的麥克風電源干擾訊號，還有一種是放電過程中產生的火花引起的聲衝擊波訊號，這是首次有記錄證實，火星稀薄大氣層中存在電活動。

在55次閃電事件中，有54次發生在火星出現明顯風力期間，其中16次發生在距離「毅力號」非常近的兩次沙塵暴期間。

研究團隊表示，這表明風以及由此產生的塵土旋渦和沙塵暴在產生閃電所需的電荷方面發揮著重要作用，希德強調：「這些放電現象代表著一項重大發現，對火星大氣化學、氣候、可居住性，以及未來的探索都有直接影響。」為火星科學開闢了一個全新的研究領域。

