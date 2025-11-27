為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國停飛赴日航班 日媒踢爆：有虛構航線！

    2025/11/27 15:17 駐日特派員林翠儀／東京27日報導
    日中關係緊張，中國媒體接連報導日中之間的航線出現停飛與大量退票的情況，但日媒報導，中國媒體刊載的12條中日航線停飛清單中，竟然出現了早就沒在營運的航線的虛構航線。顯示其中帶有明顯的「宣傳性」操作。

    中國為反制日本首相高市早苗在國會答辯提到「台灣有事」，中國外交部在14日發出了日本旅遊警示，15日起中國飛日本的航班免費退票。

    西日本新聞指出，中國中央電視台（CCTV）20日報導，自本月15日以來，赴日機票的退票量已超過54萬件。CCTV 指稱，因為高市首相的發言，日本若失去中國遊客的消費，觀光業將難以忍受今年的寒冬。

    報導指出，另一家中國媒體在24日報導包括「南京-福岡」等12條航線已全數停飛。但該報向福岡機場的相關人士查證後發現，南京往返福岡的航線，近幾年根本沒有營運，目前停飛的是中國春秋航空每週一班大連與福岡間的航線。也就是所謂「12條航線停飛」中至少有部分是虛構航線。

    報導還指出，相關人士表示，因中國當局近年接連拘押日本人，導致赴中旅遊或商務的日本旅客「未見明顯回升」。中國的航空公司近來仍持續開通新航線或增加班次，因此航空業界一直有人認為中國「不顧虧損也要擴大航線」。北京的經濟界人士則指出「也可能藉此機會整理虧損航線」，並表示接下來的動向需要持續觀察。

