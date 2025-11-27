香港大火奪44命數百人失聯 法新社：高密度住宅成救援噩夢

香港大埔宏福苑26日發生五級大火，造成至少44人死亡，近300人仍失蹤。一名男子目睹家園遭火海吞噬，情緒激動。外媒指出，香港獨特的高密度住宅與易燃竹棚，是導致這場數十年來最慘重火災的主因。（路透）

香港大埔宏福苑的五級惡火已造成至少44人罹難、近300人失蹤，成為這座金融中心數十年來最慘重的火災。這場災難不僅是單一意外，更暴露了香港引以為傲的「垂直生活」模式背後的巨大隱憂。據《法新社》分析，香港擁有全球最高密度的摩天大樓群，一旦遭遇如本次外牆竹棚起火的意外，高樓層逃生不易加上人口密集，極易演變成無法收拾的煉獄。

報導指出，香港是全球人口密度最高的城市之一，每平方公里居住超過7100人，且擁有569棟高度超過150米的摩天大樓，數量居全球之冠。本次發生火災的宏福苑社區，共有8棟31層高的大樓，總計容納近2000戶家庭。

這種極致的「垂直生活」模式在火災發生時成為致命傷。由於人口過度密集且樓層極高，當火勢從外部包圍大樓時，高樓層居民難以在短時間內疏散，救援隊伍也難以迅速抵達起火點。這解釋了為何這場大火會造成如此慘重的傷亡，且至今仍有數百人失聯。

導火線：竹棚、塑膠布遇上強風

而引爆這場高樓災難的導火線，則是香港建築業獨特的「竹製棚架」。起火點位於宏昌閣外牆，為了維修工程，大樓被竹棚、易燃尼龍網與塑膠布層層包覆。事發當時颳起時速約14公里的風勢，火勢沿著這些易燃物在建築物外圍極速向上竄燒，瞬間將整棟大樓吞噬。

警方初步調查發現，現場存放的包裝發泡膠等物料疑似未達防火標準。當局已逮捕建築公司的3名負責人，指控該公司涉嫌「嚴重疏忽」，導致火勢迅速失控蔓延。

截至目前，這場大火已確認造成44人死亡（包含1名殉職消防員）、279人失聯、58人受傷，另有約900人被安置在臨時庇護所，隨著搜救隊伍深入高樓層單位，這場突顯了香港城市結構脆弱性的火災，其最終死亡人數恐怕還會大幅攀升。

