    首頁 > 國際

    世博結束代言吉祥物「脈脈」魅力不減 周邊商品延長販售至明年9月

    2025/11/27 15:32 即時新聞／綜合報導
    鑒於「脈脈」人氣超出預期，官方目前預計販售周邊商品至明年9月底。（法新社資料照）

    上月13日閉幕的2025年世界博覽會，人氣醜萌吉祥物「脈脈」魅力不減，各種新周邊產品一上市馬上被搶購一空，「脈脈」本尊也常出現在日本各地的活動之中，不讓粉絲因為世博結束而看不到脈脈。

    讀賣新聞》報導，大阪府知名運動品牌美津濃於本月13日下午1點在其官方網站預售「黑色脈脈」款運動鞋，以黑色與灰色取代了脈脈原本的紅色與藍色，因為太過暢銷，甚至導致網路故障約1個小時。

    具管理智慧財產權的2025大阪關西世博會授權事務所稱，原定於10月13日世博會閉幕日到期的官方商品生產及銷售授權協議，鑑於「脈脈」的受歡迎程度，已延期至明年3月底，而最晚「脈脈」可銷售至明年9月底。

    在世博結束後，「脈脈」本尊也走遍了大阪、東京等10多加官方旗艦店，在10月下旬時，他親自出席了大阪新開的官方旗艦店活動，並與來場顧客合影，1位47歲的「脈脈」女性粉絲，第一次親眼見到脈脈甚至激動到熱淚盈眶，表示會持續支持「脈脈」。

