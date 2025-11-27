地牛翻身！ 印尼近海發生規模6.6地震

地牛翻身！ 印尼近海發生規模6.6地震2025/11/27 14:04 即時新聞／綜合報導
印尼當地時間27日上午11點56分（台灣中午12點56分），近海發生規模6.6地震。（圖擷取自USGS官網）
印尼當地時間27日上午11點56分（台灣中午12點56分），近海發生規模6.6地震，震源深度25.4公里，暫時沒有引發海嘯風險。印尼當局表示，目前尚未傳出有重大損害或傷亡報告。
綜合外媒報導，根據美國地質調查局（USGS）觀測資料，這起地震震央位於蘇門答臘省西北部城市西納邦（Sinabang）西北偏西約45公里的近海。另據印尼氣象氣候和地球物理局（BMKG）初步觀測資料，地震規模為6.3，BMKG提醒民眾注意餘震發生。
請繼續往下閱讀...
#Gempa Mag:6.3, 27-Nov-25 11:56:24 WIB, Lok:2.67 LU,95.84 BT （62 km BaratLaut SINABANG-ACEH）, Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG pic.twitter.com/aP896tldHa— BMKG （@infoBMKG） November 27, 2025
熱門賽事、球星動態不漏接