    國際

    地牛翻身！ 印尼近海發生規模6.6地震

    2025/11/27 14:04 即時新聞／綜合報導
    印尼當地時間27日上午11點56分（台灣中午12點56分），近海發生規模6.6地震。（圖擷取自USGS官網）

    印尼當地時間27日上午11點56分（台灣中午12點56分），近海發生規模6.6地震。（圖擷取自USGS官網）

    印尼當地時間27日上午11點56分（台灣中午12點56分），近海發生規模6.6地震，震源深度25.4公里，暫時沒有引發海嘯風險。印尼當局表示，目前尚未傳出有重大損害或傷亡報告。

    綜合外媒報導，根據美國地質調查局（USGS）觀測資料，這起地震震央位於蘇門答臘省西北部城市西納邦（Sinabang）西北偏西約45公里的近海。另據印尼氣象氣候和地球物理局（BMKG）初步觀測資料，地震規模為6.3，BMKG提醒民眾注意餘震發生。

