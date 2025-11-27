法國廢除徵兵制近30年後 因應俄國威脅宣布恢復「志願兵役」

法國總統馬克宏（左）27日宣布恢復志願兵役，以因應俄羅斯帶來的安全威脅。圖為馬克宏2024年9月10日在法國東部一處軍營，視察正在當地接受訓練的烏克蘭士兵。（法新社檔案照）

面對俄羅斯帶來的地緣政治威脅日益嚴峻，以及歐洲爆發新衝突的風險升高，法國總統馬克宏27日正式宣布，法國將恢復「志願性質」的軍事服務制度。這是在法國廢除徵兵制近30年後，為了強化國防韌性所做出的重大政策調整。

據《法新社》報導，馬克宏選在視察法國東南部阿爾卑斯山區一個步兵旅時宣布此項消息。此時距離俄羅斯全面入侵烏克蘭已超過3年半，法國官員不斷警告，莫斯科的野心恐怕不會止步於烏克蘭邊境。

就在馬克宏宣布前夕，法國武裝部隊參謀總長曼登（Fabien Mandon）上週發表了一番引發國內譁然的言論。曼登直言，法國必須做好「失去孩子」（lose its children）的心理準備，並警告俄羅斯正在「準備於2030年與我們國家發生對抗」。

面對左派陣營指控其「好戰」，曼登並未退縮，強調其目的是在局勢迅速惡化之際，「警示並讓國家做好準備」。

初期名額數千人 目標年招5萬新血

馬克宏向媒體透露，這將是「國民役（national service）的一種新形式轉變」。據知情人士指出，考量到法國目前預算緊縮，這項計畫將採「志願制」而非強制徵兵，並以務實、分階段的方式推動。預計第一年將招募2000至3000人進行受訓，最終目標是隨時間推移，達到每年有5萬人報名參加。

法國前總統席哈克（Jacques Chirac）於1997年推動軍隊改革時廢除了強制徵兵制。此次恢復志願兵役，被視為充實兵源與擴大「後備軍人庫」的關鍵舉措，以便在未來可能爆發的戰爭中進行動員。目前法軍約有20萬名現役軍人與4.7萬名後備軍人，目標是在2030年前分別增加至21萬與8萬人。

澄清非送往烏克蘭 旨在強化後備戰力

此舉也讓法國加入了歐洲重新重視兵役的行列，如波羅的海國家拉脫維亞、立陶宛近年皆已恢復徵兵，丹麥也收緊了相關條款。然而，曼登上將「失去孩子」的言論引發了法國民眾對於青年可能被送往烏克蘭前線的恐慌。

對此，馬克宏與政府官員在27日的聲明前極力滅火。馬克宏25日特別澄清，必須消除任何關於「我們將把年輕人送往烏克蘭」的想法，強調新制度旨在強化國土防禦與後備動員能力，而非立即投入境外作戰。

