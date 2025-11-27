東南亞嚴重洪災元凶 麻六甲海峽史上首個熱帶風暴「Senyar」生成

「Senyar」成為史上首個在麻六甲海峽生成的熱帶風暴，創下歷史紀錄。（圖擷自印度氣象局）

造成泰國、馬來西亞、印尼嚴重洪災的系統，於昨（27日）在麻六甲海峽增強為熱帶風暴「Senyar」，這是史上首個在麻六甲海峽生成的熱帶風暴，創下歷史紀錄。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，據說是有紀錄以來，第一個在麻六甲海峽內生成，並且被命名的熱帶氣旋「Senyar」，雖然強度不強，但是這個熱帶氣旋以及其前身的季風低壓槽，過去數天已經在泰國南部、馬來西亞北部、印尼蘇門答臘島北部造成嚴重洪災。

請繼續往下閱讀...

預報顯示「Senyar」未來將緩慢向東移動，預估明（28日）晨登陸馬來西亞，穿越半島後進入南海南部，並且逐漸減弱併入天琴颱風南側的環流內。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，「Senyar」雖然不是全球最低緯度生成的熱帶風暴紀錄，但能在如此低緯度發展依然極為罕見，具高度的氣候特殊性。

「颱風論壇」解釋為什麼颱風很少在赤道附近形成，因為赤道附近的「科氏力」，也就是「地轉偏向力」幾乎為零，無法讓吹進低氣壓的氣流產生偏折，也就難以讓低氣壓旋轉起來成為颱風。

「Senyar」在北緯5度附近生成，過去的低緯度案例包括2004年12月北印度洋的風暴阿耆尼（Agni），其被認定於北緯0.7度，距離赤道僅70公里生成。成為有紀錄以來全球最接近赤道形成的熱帶氣旋；2001年12月在新加坡附近生成的熱帶風暴「畫眉」則在距赤道僅有156公里，北緯1.4度至1.5度海域生成。

