港人團結傳送物資 網喊「反送中力量還在」：不靠國家靠人民

香港大埔「宏福苑」火災造成嚴重死傷，大批民眾形成人龍接力傳遞物資。（擷取自@sl.hike/Threads）

香港大埔「宏福苑」昨（26日）下午爆發五級大火，猛烈火勢在短時間內延燒多棟大樓，造成44人罹難、數十人受傷，許多居民被迫緊急撤離至社區中心或會堂避難。災情嚴峻之際，大埔街坊與市民紛紛自發集結，捐物、搬運、協助收容，畫面曝光後感動數萬名網友。

綜合港媒報導，事故發生後，香港社會各界幾乎在第一時間投入支援。從昨夜開始，就有大量市民主動購買水、餅乾、麵包與衣物等物資，陸續送往臨時庇護中心與火場周邊。網路上流傳的影片顯示，在大埔東昌體育館及臨時集合點，數十名市民組成長長人龍，將一箱箱救援物資迅速接力傳遞，過程有序、節奏快速。

同一時間，另一段在Threads上瘋傳的影片也捕捉到物資持續湧入的情形。多輛載滿物資的車輛陸續抵達，數十位民眾合力將箱子從車上搬下，再透過人力接龍的方式迅速向前傳遞。短短幾秒的影片，在一天內便吸引逾3萬人按讚、累積49萬次瀏覽。

畫面曝光後感動無數網友，不少人想起2019年反送中運動時期，人龍接力傳物資的團結畫面，紛紛留言表示「真正的香港人不管何時都這麼有愛心，六年後又看到」、「香港的成功從來不是靠某個國家或政府，而是靠香港人」、「其實2019年的大家原來一直都在，好熱愛香港這片土地的香港人，其實一直都在」、「香港人的精神原來沒有變過，香港人這三個字引以為榮，希望全香港每個人都出一分力，盡力去幫助這場火災的災民」。

