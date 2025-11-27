困27樓浴室「最後通話」斷訊！習近平急令救災 香港大火燒出政治危機

香港大埔宏福苑五級大火造成至少44人死亡，27日火場仍可見部分高樓層單位持續悶燒，搜救工作仍在進行。（法新社）

香港大埔宏福苑的五級惡火已造成44人罹難、近300人失聯，成為香港數十年來最慘重的火災事故。這場災難不僅摧毀了無數家庭，更驚動北京當局。中國國家主席習近平已親自下達指示要求全力救災，由於事故發生在香港立法會選舉前夕，這場大火正演變為特首李家超上任以來最嚴峻的政治挑戰。

據《彭博》報導，火災發生時，許多住戶受困高樓層無路可逃。40歲的方女士（Ms. Fong）悲痛表示，她最後一次與70歲的母親聯繫是在週三晚間8時。當時母親與一名50歲的鄰居躲在27樓的浴室內等待救援。「情況當時已經在惡化，她告訴我她感到頭暈且意識混亂，」方女士說。

請繼續往下閱讀...

由於母親逃生時未帶手機，只能借用鄰居的手機通話。然而到了午夜，鄰居的手機電池耗盡，雙方徹底失去聯繫。方女士絕望地說：「我不知道媽媽現在怎麼樣了，救援人員當時還沒抵達那一層。」

警鈴失靈長者逃生難 習近平下令止血

這場大火暴露了嚴重的安全漏洞。72歲的陳姓居民表示，火災發生時她完全沒聽到警鈴響起，是接到在韓國旅遊的女兒跨海來電才倉皇逃生。另一名71歲的退休居民梁彼得（Peter Leung）則形容這是他「一生中最恐懼的時刻」。由於宏福苑居住大量長者，許多坐輪椅的老人根本無法及時逃離迅速蔓延的火勢。

這場災難發生的時機極為敏感，距離香港立法會選舉僅剩數天。中國國家主席習近平已敦促港府盡全力減少災難影響。特首李家超隨即宣布暫停所有選舉宣傳活動以專注救災，但對於是否延後選舉則未有明確回應。報導指出，這是自北京實施國安法並改革選舉制度、僅允許「愛國者」參選以來的第二次投票，大火造成的社會動盪恐對投票率與政府威信造成衝擊。

疑用劣質防護網 建商高層被捕

針對火勢為何在短時間內吞噬多棟大樓，香港保安局局長鄧炳強指出，大樓外牆整修所使用的防護網、防火布與塑膠布燃燒強度「遠超正常標準」，蔓延速度極不尋常。

警方調查發現，負責翻新工程的承建商涉嫌使用不符合防火規格的廉價物料，已拘捕建築公司的兩名董事與一名工程顧問，指控其涉嫌「嚴重疏忽」導致火災迅速擴散及重大人員傷亡。雖然港府今年3月才宣布新建工程須使用金屬棚架，但官員7月曾向立法會坦承，目前並無計畫全面禁止使用傳統的竹製棚架。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法