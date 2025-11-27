聲稱「有公民被暴力攻擊受傷」 中國政府再度警告：避免前往日本

中國駐日本大使館今（27）日上午宣稱，近日多名中國公民在日本「遭受無故侮辱」與「被暴力攻擊導致受傷」，再度呼籲國民避免前往日本。（圖擷取自@ChnEmbassy_jp 社群平台「X」，本報合成）

中國政府不滿日本首相高市早苗重申「台灣有事」議題，今年11月進行一連串大動作報復，包含通知中國公民「暫時避免前往日本」等抵制措施。今（27）日上午，中國駐日本大使館再度發布通知，宣稱近日多名中國公民在日本「遭受無故侮辱」與「被暴力攻擊導致受傷」，為此強烈建議避免前往日本。

綜合日媒報導，中國駐日本大使館今日以「再次提醒中國公民注意人身安全」為由，於官方社群平台X（原推特）發文呼籲中國公民暫停前往日本。最新貼文指出，日本治安環境近年來持續惡化，並宣稱根據日本警察廳統計資料，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件，在2021年至2024年間逐年增加，從56.8萬件增加至73.8萬件，增長約65.7%。

中國駐日本大使館聲稱，他們從今年7月以來，接到中國公民被歧視類案件求助明顯增加，且「11月份尤為突出」，甚至有多名旅日中國公民通報，他們遭到無端辱罵毆打並受傷。中國駐日本大使館強調，他們第一時間向日方提出交涉，要求盡快破案、嚴懲兇手，然而目前多起案件仍未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。

為切實保護中國公民合法權益，中國駐日本大使館繼本月14日後，第二次針對赴日旅遊發出警示，除了重申旅遊警告，還特別提醒目前仍在日本境內的中國公民務必「加強個人安全防範措施」。報導指出，中國外交部、駐日本大使館在14日然發布通知，以2國關係持續惡化為由，警告國民赴日可能面臨「重大安全風險」。

面對中國外交部、駐日本大使館的指控，日本外務省21日罕見地公開相關資料，顯示在日中國人受害的刑事案件，其實是逐年降低，外務省當時還以中文、日文和英文在官網發布公告內容，狠狠打臉中方說法。值得注意的是，這些案件中存在多起「加害者是中國人」的情況，等於是中國人在日本做出「同胞相殘」的惡例行為。

