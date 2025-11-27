定調「恐攻」！華府2國民兵中彈命危 川普下令徹查阿富汗移民

美國華盛頓特區27日發生槍擊案，兩名國民兵在距離白宮僅兩街區處遭伏擊重傷。圖為國民兵在案發後於警方封鎖線內集結警戒。（路透）

美國華盛頓特區白宮附近26日爆發針對軍人的槍擊事件，造成兩名國民兵身受重傷命危。美國總統川普隨即將此事件定調為「恐怖攻擊」，並證實槍手是一名來自阿富汗的移民。川普憤怒誓言，將全面重新審查在其前任拜登總統任內入境美國的「每一位阿富汗人」，此舉恐將引發新一波移民政策風暴。

據《法新社》報導，這起震驚全美的槍擊案發生在距離白宮僅兩個街區的法拉格特西（Farragut West）地鐵站附近。華盛頓警方助理局長卡羅爾（Jeffery Carroll）指出，槍手採取了「伏擊」（ambushed）戰術。當時正值午後人潮擁擠時段，槍手突然從街角竄出，舉槍直接朝正在執行巡邏任務的國民兵開火。

請繼續往下閱讀...

嫌犯2021年入境 川普斥：邪惡的動物

雖然警方尚未正式公布嫌犯姓名，但多家美媒引述執法官員消息指出，槍手是一名29歲的阿富汗移民，於2021年入境美國。該年份正是拜登政府從阿富汗撤軍、塔利班重掌政權的敏感時期。嫌犯在交火中受重傷被捕。

川普在佛州的高爾夫球俱樂部發布聲明，痛批這是一場「令人髮指的襲擊」，是「邪惡、仇恨與恐怖的行為」。他在社群平台「Truth Social」上怒斥槍手是「動物」，並強調：「他將付出非常慘痛的代價。」隨後，川普宣布將對拜登任內進入美國的所有阿富汗人啟動嚴格的重新審查程序。

針對受傷士兵的狀況，聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）證實兩名國民兵目前情況危急，駁斥了早前西維吉尼亞州州長誤稱士兵已殉職的消息。

這起事件發生在川普下令國民兵進駐民主黨執政城市以「打擊犯罪」的爭議背景下。儘管聯邦法官上週才裁定川普在首都部署軍隊的行為違法，但槍擊案發生後，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）立即宣布，將再增派500名國民兵進駐華盛頓，使總兵力達到2500人。

前FBI副局長麥凱博（Andrew McCabe）則警告，國民兵並未受過執法訓練，讓他們在街頭面對武裝暴徒，將增加局勢失控的風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法