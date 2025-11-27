為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓「男公關咖啡館」專接未成年女學生 高額消費、親密互動引爭議

    2025/11/27 12:14 即時新聞／綜合報導
    首爾麻浦區「男公關服務」的咖啡館，主客群是未成年女性，因過度親密的陪伴互動引發爭議。（示意照）

    首爾麻浦區「男公關服務」的咖啡館，主客群是未成年女性，因過度親密的陪伴互動引發爭議。（示意照）

    首爾麻浦區（마포구）近日出現一家標榜「男公關服務」的咖啡館，主要客群竟是國中及高中女生。店內提供過度親密的陪伴互動，引發社會強烈關注與爭議。

    綜合外媒報導，該咖啡館由成年男性擔任服務人員，與未成年顧客進行互動。客人可與「男伴」摟肩、依偎合照，甚至坐在對方腿上拍照，店家販售不同價位的服務：10萬韓元（約新台幣2139元）是一張合照跟一杯飲品；20萬韓元（約新台幣4278元）是一小時的專屬陪伴；40萬韓元（約新台幣8557元）能夠擁有兩小時私人約會。

    若點選高價香檳，還能獲得長達四小時的戶外約會，有些少女甚至豪擲百萬韓元，與男伴單獨外出。值得注意的是，該店以《食品衛生法》登記為「普通餐廳」，因此未成年可合法進入，也讓這類商業模式得以在法律灰色地帶運作。

    多名受訪者表示，原本只是好奇與朋友一起去，卻逐漸被男伴的殷勤與甜言蜜語吸引。一名女高中生回憶：「我們越來越親密，他們會摟著我的肩、一起拍照。他們講很多好聽的話，我以為那是真心的。」她坦言，自己因此不断消費，甚至沒有察覺金額累積，才驚覺已花費驚人金額。

    甚至，部分男伴會寫情書拉近關係，內容甚至包括「你是我的女朋友」。而一名少女在兩週內光顧該咖啡廳七次，花掉兼職所得85萬韓元（約新台幣1.8萬元）。一名店內員工直言：「大多數客人只是玩玩就走，但危險就是從產生暈船那一刻開始。千萬不要真的愛上男公關。」

    對於外界批評，店主則辯稱已盡力管理：「我們禁止過度肢體接觸，也限制未成年人晚上10點後入店，我們不像其他掛名男公關的咖啡館，會固定對員工進行教育訓練。」然而，此現象仍引發社會擔憂，尤其是涉及未成年消費與情感操控，引發是否應立法規範的討論。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

