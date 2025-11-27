諷香港大火像101煙火？ 疑中國網軍假冒「台灣人」留言嫁禍

香港大埔宏福苑發生火災，已知至少44人罹難。（美聯社）

香港大埔「宏福苑」昨（26日）下午發生五級大火，火勢在短時間內吞噬多棟大樓，造成44人罹難、數十人輕重傷的重大災難，引發台灣社會高度關注。然而，就在港人集體哀痛之際，卻陸續出現「疑似假冒台灣人」的帳號在災難影片下留下嘲諷留言，挑起台港兩地網友強烈不滿。

一名香港網友昨晚在Threads分享「宏福苑」大火的影片，貼文下方卻出現一名疑似台灣網友留言稱「你們也有101煙火？」引發兩地網友瞬間炸鍋。不久便有網友查到該帳號係以日本電話註冊，且留言自稱「中國台北人」，立刻引發「假台灣人」與「境外網軍」的質疑。

網友紛紛痛批「中國網軍，不要在那邊假裝是台灣人！」、「根本不是台灣人，閉嘴吧你」、「可憐，裝什麼青鳥分化台灣人，讓台灣人在世界上丟臉」、「這個人是假台灣人吧？認真觀察你的回應留言發現你根本就中國人，不要來這邊挑撥離間欸，氣死！」、「就不可能是台灣人，因為沒有任何一個台灣人會說自己是中國台北」。

小草留言「無限城？」遭砲轟 刪文道歉

同時，另一名擁有近萬粉絲、自稱民眾黨支持者「小草」的台灣網友，也因在大火影片下留言「無限城？」遭到網友砲轟。有人怒斥：「追蹤柯文哲和鄭麗文，我只能跟各位香港人說『這就是國民黨跟民眾黨支持者的嘴臉，請不要把他當成台灣人』」、「拜託你們這些草，要丟臉留在台灣丟臉就好了，不要丟臉丟到香港朋友那邊去，你自己沒有同理心，不要把全部台灣人都拖下水。」、「帳號可以不要取for Taiwan嗎，台灣人可沒有想要認你欸」、「藍腦館粉不意外，讀書犯法」。

事件發酵後，該名「小草」隨即發文道歉：「各位對不起，剛剛我把香港大火現場比喻成鬼滅無限城，這真的超白目。那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑。身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉。對所有看到的人，還有受到這場大火影響的香港人，跟你們說聲對不起，我會刪文。願逝者安息，傷者早日康復。」

針對網路亂象，港台插畫家「爵爵＆貓叔」也發文提醒香港民眾保持警覺，指出近期有不少可疑帳號突然跳出取笑香港火災，「要嘛是假帳號，要嘛是反社會人格小草」，呼籲不要被挑動情緒，「佢地唔代表我哋台灣人（他們不代表我們台灣人）」。他也強調，絕大多數台灣人都十分關心此事，盼望災情不再擴大，「天佑香港」。

