澳洲鯊魚襲擊事件致1死1重傷 警方封鎖事發區域

澳洲今（27）日發生1起鯊魚襲擊事件，1名女子不幸被鯊魚咬死，還有1名與她一同游泳的男子遭鯊魚重傷。

根據《美聯社》報導，這起攻擊事件具體地點為新南威爾斯州克勞迪灣國家公園（Crowdy Bay National Park），位於雪梨以北360公里處。新南威爾斯州警察局長貝利（Timothy Bayly）表示，事發區域及以北的海灘已無限期封鎖，禁止游泳。

貝利指出，27日早上6時30分，警方接獲報警稱2名20多歲的人被鯊魚咬傷，隨後緊急救援人員趕到現場。

貝利拒絕透露傷情或具體情況。他告訴記者「目前我只能說他們彼此認識。當時他們正在游泳，然後遭到了鯊魚襲擊。」

貝利聲稱，有1人在救護人員到達前幫助受害女子與男子，但女子仍當場死亡。男子被直升機送往醫院後，急救員史密斯（Josh Smith）稱男子傷勢嚴重但情況穩定。

目前男子和女子的身分尚未公布。貝利強調，警方將與專家合作，以確定肇事鯊魚的種類。他還預計警方將部署誘餌鉤（baited hook）來嘗試捕獲該鯊魚。

值得注意的是，澳洲9月也發生鯊魚襲擊事件。1名50多歲的男子在雪梨海灘附近遭鯊魚攻擊身亡。

