為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    澳洲鯊魚襲擊事件致1死1重傷 警方封鎖事發區域

    2025/11/27 11:25 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲今（27）日發生1起鯊魚襲擊事件致1死1重傷。圖為澳洲雪梨迪瓦艾海灘上的鯊魚告示牌。（美聯社）

    澳洲今（27）日發生1起鯊魚襲擊事件致1死1重傷。圖為澳洲雪梨迪瓦艾海灘上的鯊魚告示牌。（美聯社）

    澳洲今（27）日發生1起鯊魚襲擊事件，1名女子不幸被鯊魚咬死，還有1名與她一同游泳的男子遭鯊魚重傷。

    根據《美聯社》報導，這起攻擊事件具體地點為新南威爾斯州克勞迪灣國家公園（Crowdy Bay National Park），位於雪梨以北360公里處。新南威爾斯州警察局長貝利（Timothy Bayly）表示，事發區域及以北的海灘已無限期封鎖，禁止游泳。

    貝利指出，27日早上6時30分，警方接獲報警稱2名20多歲的人被鯊魚咬傷，隨後緊急救援人員趕到現場。

    貝利拒絕透露傷情或具體情況。他告訴記者「目前我只能說他們彼此認識。當時他們正在游泳，然後遭到了鯊魚襲擊。」

    貝利聲稱，有1人在救護人員到達前幫助受害女子與男子，但女子仍當場死亡。男子被直升機送往醫院後，急救員史密斯（Josh Smith）稱男子傷勢嚴重但情況穩定。

    目前男子和女子的身分尚未公布。貝利強調，警方將與專家合作，以確定肇事鯊魚的種類。他還預計警方將部署誘餌鉤（baited hook）來嘗試捕獲該鯊魚。

    值得注意的是，澳洲9月也發生鯊魚襲擊事件。1名50多歲的男子在雪梨海灘附近遭鯊魚攻擊身亡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播