宏福苑居民曾批維修費高昂、承建商多次違規 勞工處稱發生火災風險低

香港大埔「宏福苑」昨（26日）下午爆發五級大火，火勢迅速蔓延多棟大樓，釀成嚴重傷亡，在網路上可看到民眾分享，宏福苑外牆維修工程從一開始就因承建商早有多次違規，且工程價格高昂，引發住戶反彈，去年香港勞工處還曾打包票說起火風險低，如今對照來看格外諷刺，也讓民眾質疑根本是人禍致災。

大埔高樓住宅社區「宏福苑」於昨日下午發生大火，由於社區正進行維修工程，大樓外牆均架設鷹架，原訂要在明年3至6月間陸續拆除，卻在這次災情中讓火勢迅速蔓延，持續到今晨仍未撲滅，承辦商與業主立案法團卻都失聯神隱，引發外界質疑。

跟據港媒相關資訊，樓齡42年宏福苑於2016年曾收到政府發出強制驗樓法定通知，直到去年1月宏福苑業主立案法團才通過高達3.3億港幣（約新台幣13.2億）的大型維修方案，共1984戶每戶需攤分15.6萬至18.2萬（約新台幣73.3萬），須分6期繳交，還要求在7個半月內全數繳交。

這項規畫引發大批住戶不滿，除了控訴造價昂貴，也質疑法團選擇出過事的承建商。有人發起連署並獲得超過5%業主簽名，要求依法例召開大會重選管委以及推翻維修方案，但去年7月法團未依規定召開大會，還警告業主勿參與未經申請的公眾集會。後續近200名業主雖自發開會，卻遭保安警告，保安還報警要求拘捕業主。

去年9月雖然業主終於成功舉行特別業主大會，並以大比數罷免法團、選出新一屆法團成員，但工程已經於7月展開。對於承建商曾多次出現違規事宜或被檢控，不少居民感到擔憂。有居民更PO文指出：「宏業自2004年開業至今，宏業或其分判商（承包商）在全港30多棟屋苑共被檢控約140次」、「宏業於2023年12月12日註冊續牌至今仍未獲屋宇署接受，因為宏業曾/正接受紀律處分。而宏業的牌照有效期是2024年3月8日，之後便有機會無效（而且是高風險）」。居民據此認為必須避免選宏業，以免直接損害所有業主利益。

此外，針對棚架去年也有民眾向當局反應，質疑棚架結構因颱風侵襲出現損毀，以及是否能夠阻燃，但當時勞工處聲稱，棚架上裝置的保護幕（棚網）的作用是限制物件墮下的範圍，保護人們避免被擊中，依照現行安全條例來說，並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的助燃標準。

勞工處也稱，根據該處人員視察，維修工程不需要在竹棚架上進行熱工序、使用明火或易燃物品，且地盤內也有合適的滅火設施，因此發生火災的風險相對低。該處也有提醒承建商，必須做好盤內的防火措施。

如今這些內容再度被網友翻出，在社群引發議論，質疑「人禍，要追究到底！」、「一貫做法，未出事就是無事」、「回覆無問題，現在出問題」、「這個政府要有結果才有目標」、「真相只會石沉大海」、「這些問接害死人的，一個也不可放過」。

