環球小姐變調！冠軍捲內定疑雲 泰墨老闆分涉詐欺、販毒賣軍火

2025年環球小姐（Miss Universe）選美大賽才剛在泰國落幕，隨即爆發驚天醜聞。擁有該賽事主辦權的兩大共同擁有人，竟同時捲入重大刑事案件。墨西哥籍老闆被控涉嫌販運毒品與軍火，泰國籍老闆則因涉嫌詐欺遭法院發布逮捕令，讓這場全球矚目的選美盛事蒙上犯罪陰影。

據《法新社》報導，泰國法院官員27日證實，已對媒體大亨、環球小姐共同所有人安妮·賈卡蓬（Anne Jakapong Jakrajutatip）發布逮捕令。一名整形外科醫師指控安妮在勸說投資其JKN全球集團（JKN Global Group）時隱瞞資訊，涉嫌詐欺金額達93萬美元（約新台幣2914萬元）。

幾乎同一時間，墨西哥聯邦檢察官辦公室也宣布，賽事另一名共同所有人、墨西哥商人羅查（Raul Rocha Cantu）正因涉嫌販運軍火、毒品及非法燃油而接受調查。墨國媒體報導，警方已對包括羅查在內的13名被告發布逮捕令，案情涉及嚴重的組織犯罪。

新科冠軍捲入內定疑雲 收死亡威脅

剛摘下后冠的「墨西哥小姐」法蒂瑪．波許（Fatima Bosch）也捲入風暴。當地媒體指控，她的父親伯南多．波許（Bernando Bosch）是墨西哥國營石油公司（Pemex）的高層，與羅查有商業往來，質疑比賽結果不公。儘管父親否認與羅查有任何瓜葛，年僅25歲的法蒂瑪25日表示，她因此收到了「侮辱、攻擊，甚至死亡威脅」。

本屆賽事在幕前幕後皆戲劇性十足。波許先前曾因未在社群媒體發布宣傳內容，遭賽事泰籍總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）公開點名辱罵是「笨蛋」（dumbhead）。波許隨後率領佳麗集體離席抗議，此舉雖獲墨西哥首位女總統盛讚，但也凸顯主辦方內部管理混亂。

環球小姐選美過去曾由美國總統當選人川普擁有。安妮的JKN集團於2022年以2000萬美元買下，隨後又將一半股權以1600萬美元轉賣給羅查的Legacy Holding Group。如今兩大老闆雙雙陷入法網，讓這個老牌選美盛事的未來充滿變數。

