國民兵白宮巡邏遭槍擊釀2死 嫌犯為阿富汗公民朝恐怖主義調查

美國2名國民兵26日在白宮附近遭到槍擊，因傷勢過重，送醫後仍不治身亡。圖為槍擊現場。（路透）

美國2名國民兵26日在白宮附近遭到槍擊，因傷勢過重，送醫後仍不治身亡。官員透露，事件是預謀伏擊，嫌犯在駁火過程中負傷，現已被拘捕。

路透報導，1名不具名的美國司法部官員表示，調查人員已確認嫌犯為29歲的阿富汗公民拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），來自華盛頓州。事件正朝恐怖主義行為展開調查。

請繼續往下閱讀...

該名官員稱，拉坎瓦爾2021年因一項特殊簽證計畫入境美國。計畫旨在幫助曾在阿富汗戰爭期間協助美國、且在美軍撤出後可能遭神學士（Taliban，又稱塔利班）報復的阿富汗公民。但該官員補充，拉坎瓦爾簽證過期後仍滯留美國，目前屬於非法居留人士。

時值感恩節假期，槍擊發生時美國總統川普正在佛羅里達州的度假村，白宮迅速被封鎖，來自多個聯邦及市級機構的執法人員湧入該地區。川普在社群媒體貼文中表示，槍手是「畜生」，將「付出沉重代價」，並讚揚了國民兵。

2名殉職士兵是西維吉尼亞州國民兵成員，事發當下正在執行「高能見度巡邏」（high-visibility patrol），時間是美國東部時間26日下午2時15分（台灣時間27日凌晨2時15分）左右，地點位於距離白宮僅數個街區的第17街（17th Street）、I街（I Street）交叉口附近。

華盛頓特區警察局（Metropolitan Police）副局長卡羅爾（Jeff Carroll）在記者會指出，槍手從街角出現，對國民兵進行了「伏擊」，經過激烈駁火，其他國民兵制服了槍手。

西維吉尼亞州州長莫瑞西（Patrick Morrisey）表示，今天稍早在白宮附近遭到槍擊的兩名國民兵已經不治。西維州遵照美國總統川普的命令，派遣國民兵進駐首都華盛頓特區。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法