香港大火消防員何偉豪英勇殉職 同袍哀喊：下班了！我們不會忘記你

香港一名37歲消防員何偉豪不幸在宏福苑火災中喪命，同袍發文悲慟哀悼。（擷取自Threads）

香港大埔宏福苑昨（26日）下午爆發五級大火，火勢迅速蔓延多棟大樓，釀成44人罹難、數十人輕重傷的重大悲劇，被視為香港近年最嚴重的火警之一。救災行動中，一名37歲消防員何偉豪不幸殉職，其英勇事蹟令香港社會深感哀痛。

綜合港媒報導，火勢於下午2時51分自宏福苑竄起，並延燒至7棟大樓，官方因應情況危急，宣布升級為最高級別「五級火警」。現場除一名消防總隊長左腳受傷、一名消防員因熱衰竭送醫外，何偉豪亦在救援過程中犧牲。

請繼續往下閱讀...

何偉豪入職消防處9年，駐守沙田消防局，擔任前線「細搶」隊員。消防處處長楊恩健說明，何於昨日下午3時01分抵達現場，負責在地面協助救援，但於3時30分起失聯。搜救隊其後於4時01分尋獲他時，已遭受嚴重燒傷，緊急送醫後仍在4時45分宣告不治。

噩耗傳出後，許多與何偉豪共事過的消防與警務人員陸續在社群平台貼出合照哀悼，一名消防同袍也在Threads上分享何偉豪從消防學校畢業時的兩人合照，沉痛寫下：「請好好記著英雄的樣子，我們不會忘記你的，感激你為我們付出所有。下班了，好好休息 bro……仁愛堂的兄弟都為你感到自豪，來生我們再見，猩猩」。

何偉豪加入消防前曾在警隊機場特警組任職，因壯碩身材被同事暱稱「大隻豪」，9年來始終投入第一線救災，深受同袍敬重。消防處官網也改為黑白，以示對殉職者的最高敬意。保安局、公務員事務局及何偉豪的母校聖公會聖西門呂明才中學亦接連發聲明，向家屬致以深切慰問。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法