以哈互歸還「遺體」！ 加薩停火即將邁入第二階段

加薩停火協議第一階段逐漸接近尾聲。圖為巴勒斯坦人在加薩的臨時營地帳篷。（美聯社）

哈瑪斯25日歸還1具以色列人質遺體，隨後以色列26日移交15具巴勒斯坦人遺體。在加薩停火協議第一階段逐漸接近結束之際，調解員針對第二階段進行討論。

根據《美聯社》報導，土耳其、卡達和埃及的調解員25日在埃及開羅會面，討論停火的第二階段。預計討論內容將包括部署1支「國際維和部隊」，以確保哈瑪斯解除武裝，和建立1個國際機構來管理加薩並監督重建工作。

雖然加薩停火協議逐漸邁向第二階段，但以色列仍與加薩爆發衝突。加薩阿克薩烈士（Al-Aqsa Martyrs）醫院稱，以軍26日在加薩中部向一群人開火，造成1名巴勒斯坦人死亡和至少2人受傷。以軍稱沒有足夠資訊對此事件發表評論。

以軍也在加薩其他地區展開行動。以軍表示，其部隊在加薩南部城市拉法對6名武裝分子展開打擊行動，將1人殲滅。部隊隨後搜查附近的1棟建築物，擊斃3人並逮捕2人。以軍強調，這些武裝分子「極有可能來自該地區的地下恐怖組織」。

以軍在晚些時候指出，部隊在加薩南部擊斃了2名恐怖分子，其中1人是伊斯蘭聖戰組織成員。

加薩衛生部稱，在以色列至今對加薩的軍事行動中，至少有6萬9775名巴勒斯坦人喪生，另有17萬863人受傷，但此數據並未區分平民和戰鬥人員。

