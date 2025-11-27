為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以哈互歸還「遺體」！ 加薩停火即將邁入第二階段

    2025/11/27 10:29 編譯謝宜哲／綜合報導
    加薩停火協議第一階段逐漸接近尾聲。圖為巴勒斯坦人在加薩的臨時營地帳篷。（美聯社）

    加薩停火協議第一階段逐漸接近尾聲。圖為巴勒斯坦人在加薩的臨時營地帳篷。（美聯社）

    哈瑪斯25日歸還1具以色列人質遺體，隨後以色列26日移交15具巴勒斯坦人遺體。在加薩停火協議第一階段逐漸接近結束之際，調解員針對第二階段進行討論。

    根據《美聯社》報導，土耳其、卡達和埃及的調解員25日在埃及開羅會面，討論停火的第二階段。預計討論內容將包括部署1支「國際維和部隊」，以確保哈瑪斯解除武裝，和建立1個國際機構來管理加薩並監督重建工作。

    雖然加薩停火協議逐漸邁向第二階段，但以色列仍與加薩爆發衝突。加薩阿克薩烈士（Al-Aqsa Martyrs）醫院稱，以軍26日在加薩中部向一群人開火，造成1名巴勒斯坦人死亡和至少2人受傷。以軍稱沒有足夠資訊對此事件發表評論。

    以軍也在加薩其他地區展開行動。以軍表示，其部隊在加薩南部城市拉法對6名武裝分子展開打擊行動，將1人殲滅。部隊隨後搜查附近的1棟建築物，擊斃3人並逮捕2人。以軍強調，這些武裝分子「極有可能來自該地區的地下恐怖組織」。

    以軍在晚些時候指出，部隊在加薩南部擊斃了2名恐怖分子，其中1人是伊斯蘭聖戰組織成員。

    加薩衛生部稱，在以色列至今對加薩的軍事行動中，至少有6萬9775名巴勒斯坦人喪生，另有17萬863人受傷，但此數據並未區分平民和戰鬥人員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播