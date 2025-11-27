為何沒有警鈴？ 香港宏福苑大火10分鐘吞噬整棟樓 驚悚影片曝光

香港新界大埔區宏福苑社區大火延燒16小時，釀成至少44人死亡、62人受傷，其中17人命危，已成1962年以來香港最致命火災。（美聯社）

香港新界大埔區宏福苑住宅社區26日發生嚴重的「五級大火」，火勢迅速蔓延波及7棟大樓，已知造成至少44人死亡、62人受傷，其中包括一名英勇殉職的37歲消防員。這場惡火的起火點疑為大樓外牆整修用的竹棚與尼龍網，目擊者拍下的影片顯示，火舌在短短10分鐘內就沿著外牆直衝天際，現場不僅頻傳爆炸聲，更充滿了民眾「為什麼沒有警鈴？」的驚恐呼喊。

竹棚成導火線 「火燒連環船」波及7棟樓

綜合港媒報導，起火點位於宏福苑「宏昌閣」，火警於下午2時51分傳出。社群平台流出的影片顯示，最初僅是低樓層外牆的施工棚架起火，但火勢沿著易燃的尼龍防護網與竹竿迅速向上竄燒，「從剛起火到整棟燃燒，只是10分鐘內的事情」。

現場濃煙密布，火光熊熊，宛如「火燒連環船」般波及鄰近的宏泰閣等6棟大樓。影片中可清晰聽見民眾在火勢尚未完全失控時的驚恐對話：「為什麼沒有警鈴？搞錯了吧，真是的」、「工程人員在幹嘛？棚子都著火了」、「失火了、著火了！」隨後現場更頻繁傳出爆裂聲響，許多高樓層住戶受困求救，場面極度混亂。

37歲消防員衝火場失聯 全身薰黑殉職

這場火警級別在短短數小時內三級跳，從下午3時的3級，一路升級至傍晚6時22分的「5級」，這是香港僅次於災難警報的極高危險等級。消防處動用多條水喉與「煙帽隊」（佩戴呼吸器的搜救隊）灌救，但仍發生憾事。

一名隸屬沙田分局、入職9年的37歲何姓消防員，隨第一批救援隊伍抵達現場。他於下午3時01分進入火場協助滅火，卻在半小時後失聯。搜救人員最終在下午4時許於宏昌閣對面空地發現他，當時他已陷入昏迷，面部嚴重燒傷且全身被濃煙熏黑，緊急送往威爾斯親王醫院搶救後仍宣告不治。另有一名消防員因熱衰竭送醫。

香港特首李家超對此慘劇表示深感痛心，特別是對殉職消防員致上最高敬意，並指示跨部門全力救災及安置受災居民。醫管局已啟動重大事故應變措施，多名傷者被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院，部分傷者抵達醫院時仍身穿俗稱「黃金戰衣」的消防抗火服，全身遭濃煙熏黑，需戴氧氣罩維持呼吸。

