香港宏福苑大火奪44命！「最美港姐」謝嘉怡奶奶家陷火海

「香港小姐」謝嘉怡在社群透露家人的房子也在大埔宏福苑火災中被吞噬。（本報合成，擷取自謝嘉怡IG）

香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生五級大火，多棟大樓瞬間陷入火海，目前已知44人死亡、數十人輕重傷，被形容為香港近年最嚴重的火災之一。香港小姐冠軍謝嘉怡也在社群曝光火場畫面，透露奶奶的住所遭到波及，「眼睜睜看著奶奶的房子在烈焰中被吞噬，令人心碎。」

今年30歲的謝嘉怡曾奪下「2020年度香港小姐」冠軍與最上鏡小姐，，近年深受港星圈與網友關注。她昨日在Instagram限時動態寫下：「我向所有罹難者、傷者以及今天失去家園的人們，致以最深切的慰問和祈禱。今天我眼睜睜地看著奶奶的房子在熊熊烈火中燃燒，真是令人痛心的一天。」

請繼續往下閱讀...

她接著再度發布火災短片，以英文寫下「Just horrendous（太糟糕了）」，之後又轉發避難資訊，列出多個於火災後緊急開放的臨時避難及救援服務，呼籲大家協助轉傳，希望能幫助更多民眾。

根據《香港01》報導，謝嘉怡的家族與大埔淵源深厚。她的爺爺曾在大埔運頭街經營知名粥店「謝華記雞粥」（又名「橋頭雞粥」），自1972年開業後名氣響亮，不少藝人都是常客。她自小每年都會回港探望住在大埔的奶奶，父親也曾在節目中重現爺爺的雞粥食譜，成為許多港人記憶中的味道。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法