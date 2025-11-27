為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    香港宏福苑惡火燒整晚 釀災後承辦商、業主神隱 警查封工程公司逮人

    2025/11/27 10:27 即時新聞／綜合報導
    「宏福苑」26日發生大火，8棟大廈中有7棟出現延燒，造成嚴重死傷。（路透）

    「宏福苑」26日發生大火，8棟大廈中有7棟出現延燒，造成嚴重死傷。（路透）

    位於香港新界大埔的「宏福苑」26日發生大火，8棟大廈中有7棟出現延燒，造成嚴重死傷。但在事件引發社會高度關注的同時，承辦商與業主立案法團至今卻都失聯神隱。跟據港媒最新消息，今上午警方已前往「宏業建築工程有限公司」進行搜查，除了檢取大量文件，也將一名男子帶回。

    樓齡42年宏福苑自去年7月起進行大規模外牆維修，工程至今已一年多，原訂明年3月將陸續拆除施工棚架。據指維修承建商為「宏業建築工程有限公司」。但在大火發生後，包含宏福苑業主立案法團以及「宏業建築工程有限公司」都失聯，多家媒體致電都無人接聽或回覆，引發外界強烈質疑。

    警方質疑工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡，因此凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名男子，包含2名董事、1名工程顧問在內的3名負責人因涉嫌「誤殺」，被警方帶回接受調查，以釐清起火原因。

    據《香港01》報導，今上午多名警員前往「宏業建築工程有限公司」進行搜查，媒體到場時發現多名探員將一箱箱文件查封，不准其他人進入，到今上午9時左右警員更將一名男子以黑布蒙頭的方式押上警車。

    「宏福苑」26日發生大火，8棟大廈中有7棟都遭延燒，造成嚴重死傷。（法新社）

    「宏福苑」26日發生大火，8棟大廈中有7棟都遭延燒，造成嚴重死傷。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播