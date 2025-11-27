香港宏福苑惡火燒整晚 釀災後承辦商、業主神隱 警查封工程公司逮人

「宏福苑」26日發生大火，8棟大廈中有7棟出現延燒，造成嚴重死傷。（路透）

位於香港新界大埔的「宏福苑」26日發生大火，8棟大廈中有7棟出現延燒，造成嚴重死傷。但在事件引發社會高度關注的同時，承辦商與業主立案法團至今卻都失聯神隱。跟據港媒最新消息，今上午警方已前往「宏業建築工程有限公司」進行搜查，除了檢取大量文件，也將一名男子帶回。

樓齡42年宏福苑自去年7月起進行大規模外牆維修，工程至今已一年多，原訂明年3月將陸續拆除施工棚架。據指維修承建商為「宏業建築工程有限公司」。但在大火發生後，包含宏福苑業主立案法團以及「宏業建築工程有限公司」都失聯，多家媒體致電都無人接聽或回覆，引發外界強烈質疑。

警方質疑工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡，因此凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名男子，包含2名董事、1名工程顧問在內的3名負責人因涉嫌「誤殺」，被警方帶回接受調查，以釐清起火原因。

據《香港01》報導，今上午多名警員前往「宏業建築工程有限公司」進行搜查，媒體到場時發現多名探員將一箱箱文件查封，不准其他人進入，到今上午9時左右警員更將一名男子以黑布蒙頭的方式押上警車。

「宏福苑」26日發生大火，8棟大廈中有7棟都遭延燒，造成嚴重死傷。（法新社）

