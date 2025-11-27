如法炮製！ 美聯社：川普烏俄和平方案 與加薩停火計畫如出一轍

美國推出的烏俄和平方案，被外界視為有利於俄羅斯。圖為美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

美國總統川普為結束烏俄戰爭而提出的烏俄和平方案，被外界視為有利於俄羅斯。對此《美聯社》表示，川普的烏俄和平方案與他提出的加薩停火計畫如出一轍，即提出有利於一方的強硬條款，為交戰雙方設定最後期限，並對後續行動做出模糊規劃。

根據《美聯社》報導，川普在27日的感恩節火雞赦免儀式上說「我以為（烏俄協議）會更容易達成，但我認為我們正在取得進展。」幾個小時後，川普又告訴記者，美國最初提出的烏俄28點和平計畫「並非計畫」，只是1個「概念」。

烏克蘭基輔伊爾科庫切里夫（Ilko Kucheriv）民主倡議基金會政治分析師佐爾金娜（Mariia Zolkina）指出，川普做法強調的是宣布停火，而不是遵守停火。她補充，川普不在乎停火是否能夠持續。

歐洲政策中心智庫執行長祖利格（Fabian Zuleeg）聲稱，川普針對加薩和烏克蘭的提議表現出「天真」，認為通過干預到某種程度，將自身意志強加於該事情上，就能達成某種形式的長期解決方案。

《美聯社》認為，川普政府提出的2項方案都偏袒某方。加薩停火計畫傾向以色列的條件，它把解除哈瑪斯的武裝作為重建加薩的核心條件，且沒有為以軍的全面撤離設定嚴格的時間表。

烏俄和平方案最初偏向俄羅斯條件，包括要求烏克蘭放棄目前俄羅斯未控制的頓巴斯工業區部分土地，但在各方於瑞士日內瓦展開會談後，方案內容經過修改。

《美聯社》強調，這種偏袒某方的計畫在加薩雖然有效，但其長期可行性仍存疑。而在烏俄問題上，因俄羅斯總統普廷拒絕做出任何讓步而難以奏效。

