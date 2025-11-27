香港多棟大樓惡火今11校停課！多個政黨停止所有選舉拉票

香港住宅大樓「宏福苑」昨下午發生大火，火勢延燒波及7棟大樓，目前消防單位仍在持續灌救。（法新社）

香港住宅大樓「宏福苑」昨下午發生大火，火勢延燒波及7棟大樓，至今晨累計已傳出至少44人罹難，由於目前消防單位仍在持續灌救，火警阻塞交通，香港教育局宣布今日至少11所學校停課。另外政制及內地事務局也宣布，明日及後天共4場的立法會選舉論壇將暫停舉行，多個政黨也停止所有選舉拉票。

據港媒報導指出，由於大埔宏福苑發生五級大火，火警及道路交通阻塞影響，香港教育局宣布，大埔區多間區內學校今日停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院，及保良局田家炳千禧小學等。另外包含德萃小學、大光德萃書院、挪威國際學校（幼稚園部）、恩主教書院、王肇枝中學等也宣布今日停課，因此截至目前已有11校停課。

另外，由於臨近新一屆立法會選舉，原本選舉活動正如火如荼進行，但因應宏福苑發生五級大火，政制及內地事務局也宣布，週四及週五共4場的2025立法會「愛國者同心治港」選舉論壇將暫停舉行。包含民建聯、工聯會、西九新動力、新民黨、經民聯與自由黨等多個政黨也都宣布，即時停止所有選舉拉票活動，並會配合政府救援，為受影響居民提供必要支持。

