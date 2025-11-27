為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    香港多棟大樓惡火今11校停課！多個政黨停止所有選舉拉票

    2025/11/27 07:46 即時新聞／綜合報導
    香港住宅大樓「宏福苑」昨下午發生大火，火勢延燒波及7棟大樓，目前消防單位仍在持續灌救。（法新社）

    香港住宅大樓「宏福苑」昨下午發生大火，火勢延燒波及7棟大樓，目前消防單位仍在持續灌救。（法新社）

    香港住宅大樓「宏福苑」昨下午發生大火，火勢延燒波及7棟大樓，至今晨累計已傳出至少44人罹難，由於目前消防單位仍在持續灌救，火警阻塞交通，香港教育局宣布今日至少11所學校停課。另外政制及內地事務局也宣布，明日及後天共4場的立法會選舉論壇將暫停舉行，多個政黨也停止所有選舉拉票。

    據港媒報導指出，由於大埔宏福苑發生五級大火，火警及道路交通阻塞影響，香港教育局宣布，大埔區多間區內學校今日停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院，及保良局田家炳千禧小學等。另外包含德萃小學、大光德萃書院、挪威國際學校（幼稚園部）、恩主教書院、王肇枝中學等也宣布今日停課，因此截至目前已有11校停課。

    另外，由於臨近新一屆立法會選舉，原本選舉活動正如火如荼進行，但因應宏福苑發生五級大火，政制及內地事務局也宣布，週四及週五共4場的2025立法會「愛國者同心治港」選舉論壇將暫停舉行。包含民建聯、工聯會、西九新動力、新民黨、經民聯與自由黨等多個政黨也都宣布，即時停止所有選舉拉票活動，並會配合政府救援，為受影響居民提供必要支持。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播