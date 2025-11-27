為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    工人抽菸影片瘋傳 住戶「一語成讖」：上個月就擔心抽菸釀鷹架失火

    2025/11/27 08:19 即時新聞／綜合報導
    網路也流傳，疑似有工人無視消防安全規定，竟直接蹲在鷹架旁吸菸，目擊民眾質疑「你又在這裡抽菸啊？」被拍到的工人則是受驚並轉頭看向鏡頭。（圖擷自threads）

    香港大埔宏福苑昨日下午爆發五級大火，多棟大樓遭延燒，外界關注火災起因。昨日在網路社群瘋傳影片，內容為工人在鷹架防護網內抽菸，讓外界質疑是否因此釀災。上個月其實就有民眾在臉書社團發文，擔心施工期間的火災風險，有人更指最重要的是工人施工時不要抽菸，不料如今卻真的發生嚴重大火。

    據港媒報導指出，宏福苑從去年7月開始進行大維修，施工至今已超過1年，原定要在明年3月至6月間陸續拆除棚架，不料昨日卻突然發生大火，火勢迅速延燒多棟大樓外牆維修用的棚架與防護網。

    昨日在網路也流傳，疑似有工人無視消防安全規定，竟直接蹲在鷹架旁吸菸，目擊民眾質疑「你又在這裡抽菸啊？」被拍到的工人則是受驚並轉頭看向鏡頭。PO文民眾質疑，在外牆維修期間，已有多名工人被拍到在棚架上抽菸。雖然PO文者並未透露具體的時間，但是否因此釀禍也備受外界議論。

    也有網友分享，火災一開始是從一棟大樓靠近一樓的鷹架保護網開始燃燒，但當時現場完全沒有警報，隨後火勢就迅速向上延燒，並擴及其他大樓。

    事實上，由於香港中環華懋大廈上月也曾發生火災，因此上個月就有人在臉書社團「宏福苑大維修苦主聯盟」發文，提醒住戶一定要小心火災風險。當時還有住戶表示，最重要的是工人施工時不要抽菸，也有人指部分住戶會隨手把菸蒂扔出窗戶，這樣的行為很危險。如今卻一語成讖，還真的發生嚴重大火。

    上個月就有人在臉書社團「宏福苑大維修苦主聯盟」發文，提醒住戶一定要小心火災風險。當時還有住戶表示，最重要的是工人施工時不要抽菸。（圖擷自臉書）

