香港住宅大火已知44死！工程公司負責人涉「誤殺」被捕

位於香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨天（26日）下午發生大火，火勢延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」。（彭博）

位於香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨天（26日）下午發生大火，火勢延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」。據消防單位指出，目前最新累計死亡人數至少44人，並有45人傷勢嚴重。據指火警發生前正進行外牆維修，所有大樓外牆搭上竹質鷹架。當局指工程公司負責人嚴重疏忽，警方已先依涉嫌誤殺拘捕2名董事、1名工程顧問。

香港住宅大樓「宏福苑」昨下午發生大火，火勢延燒到相鄰的宏泰閣及宏新閣等多棟大樓。據港媒消息指出，現場已動用11條消防水帶、8部雲梯車在現場射水，並有26隊搜救隊在現場處理求助個案，消防人員由低層向上搜救，並持續協助住戶脫困。

不過部分大樓火勢到今晨仍未受到控制，宏福苑8棟大樓中有4棟情況受控、3棟正在處理中。消防單位預估要到今日中午至黃昏才能救援至部分大樓的天台位置，目前仍持續在大樓內找到生還者。

香港特首李家超稍早表示，這起事件中有279人仍然失聯。根據消防單位最新消息指出，包含一名37歲消防員在內，截至今晨已知有至少44人死亡，其中有4人是在送醫後不治。至於消防處理的傷者累計100人（包含40名當場死亡）。據指多數傷者為吸入性嗆傷，需持續住院治療。

據警方重案組指出，建築物外牆防水布等材料未符合防火標準，在未被波及的大樓發現發泡膠板包封窗口，不排除是導致大火迅速蔓延的原因，警方為此已先以涉嫌誤殺，拘捕3名工程公司負責人。

