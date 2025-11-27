為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    幾內亞比索發生政變　軍方稱總統被捕

    2025/11/27 04:54 中央社

    西非國家幾內亞比索在大選進行3天之後，軍方今天宣布，已「全面掌控」國家，總統恩巴羅被逮捕，選舉程序停止、陸海空邊境關閉。

    法新社報導，軍方這項聲明發布之前，總統府附近曾傳出激烈槍響，穿著軍服人員隨後接管了通往總統官邸的主要道路。

    當天下午，總統辦公室軍事主管恩坎哈（Denis N’Canha）向媒體表示，「由各軍種組成的指揮團將接管國家領導權，直到另行通知」。恩坎哈宣讀聲明時，身旁站著持槍士兵。

    幾內亞比索大選，原訂明天公布初步結果，現任總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）原被看好能夠連任。恩巴羅及反對黨候選人迪亞斯（Fernando Dias）先前各自宣布自己勝選。

    軍方消息指出，恩巴羅目前已遭逮捕，被安置在參謀總部，他將會「受到妥善對待」。

    另一名高階軍官也證實恩巴羅被拘留，參謀長及內政部長也一同被羈押。

    幾內亞比索選舉委員會（CNE）通訊官員賈洛（Abdourahmane Djalo）向法新社表示，今天選委會遭到不明武裝分子攻擊。

    為配合幾內亞比索的投票及選後維安工作，超過6780名安全部隊，包括西非經濟共同體（ECOWAS）的維安部隊進駐。

    幾內亞比索局勢長期動盪，獨立以來已經歷4次政變，還有多次未遂政變。

    恩坎哈聲明指出，軍方查獲一起企圖破壞國家穩定的陰謀，其中涉及「國內毒梟」，「將武器引進國內，意圖顛覆憲政體制」。

    他宣布，「全面中止選舉程序」，「停播所有媒體節目」，關閉陸空海邊境，並強制實施宵禁。

    幾內亞比索長期政治動盪，滋長非法活動，是拉丁美洲與歐洲之間毒品販運的重要中轉站。（編譯：紀錦玲）1141127

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播