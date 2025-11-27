美版28點烏俄和平計畫之謎 路透：部分內容美俄上月密談敲定

美國版28點烏俄和平計畫至少有部分內容，是上月在邁阿密的1場會議上敲定，與會者包括川普特使魏科夫（右），以及俄羅斯主權財富基金負責人德米崔耶夫（左）。（路透檔案照）

路透根據知情人士獨家披露，上週曝光的美國版28點烏俄和平計畫，居然是取材自1份由俄羅斯撰寫、概述俄方對結束戰爭所提條件的文件。該文件在今年10月中旬美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基於華府會面過後，交到川普手上，隨後美版28點計畫就出爐。

據報導，28點計畫至少有部分內容，是上月在邁阿密的1場會議上敲定，與會者包括川普女婿庫希納、特使魏科夫，以及俄羅斯主權財富基金負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）；僅少數國務院與白宮內部人士聽取過該會議的簡報。

路透指出，該俄方文件是1份非官方的通訊，外交界的說法是「非文件」（non-paper），內容為俄方此前曾在談判桌上提出的要求，包括已遭烏國拒絕的割讓大片烏東領土。路透10月間曾披露有這份文件存在，如今則是首度證實，這份文件就是美版28點烏俄和平計畫的主軸之一。

美國國務院、俄羅斯與烏克蘭駐美大使館均未回應置評要求。白宮也未直接評論，但引用川普對28點計畫的評論，即他對該計畫的進展持樂觀態度。

目前並不清楚川普政府為何以及如何以俄方文件為藍本，來制定烏俄和平計畫。包括國務卿魯比歐等看過該文件的部分美國高層官員認為，俄國在文件中所提的要求，肯定會被基輔斷然拒絕。消息人士說，魯比歐在俄方提交上述文件後，曾與俄國外交部長拉夫羅夫通電話討論；而魯比歐日前在日內瓦受訪時也坦承，確實收到「大量書面非文件之類的東西」，但他並未進一步詳述。

美版28點計畫取材自莫斯科的要求，形同證實美國官員與國會議員稍早的質疑。多名官員與議員上週在計畫曝光後指出，這根本是俄國的立場清單，而非認真嚴肅的提議。聯邦參議院的一群跨黨派議員還說，魯比歐坦承28點計畫不是美國的計畫，而是俄國的願望清單，但白宮與國務院強烈否認魯比歐曾口出此言。無論如何，美國仍施壓烏克蘭接受28點計畫，揚言不簽署就大砍對烏克蘭的軍援。

