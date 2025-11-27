為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普怒斥紐時報導　堅稱自己精力充沛

    2025/11/27 01:12 中央社

    美國總統川普今天對紐約時報（The New York Times）一則針對他年齡和漸顯疲態的報導表示憤怒，堅稱自己精力充沛；他並批評此則報導的女記者「長相難看」。

    79歲的川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「我這輩子從沒這麼努力過，儘管如此，『即將倒閉的紐約時報』的激進左派瘋子們，還是寫了一篇攻擊我的文章，說我可能正在失去活力，而實際上正好相反。」

    法新社報導，川普是美國史上年紀最大的在位總統，自從今年1月展開第2任期以來，總統職責顯然對他造成不小壓力。

    然而，川普在這篇充斥大寫字母及錯字的貼文裡說， 紐約時報昨天刊出的報導，選擇性忽略他的工作成果。

    他列舉了自己所謂的許多成就，從去年選舉勝利，到美國股市表現強勁，又解決了國外戰爭等。

    他稱最近接受了「完美的體檢和綜合認知測試，全數通過」，他強調這些都是「最近才做的」。

    紐約時報這篇備受關注的報導說，川普與第一任期相比，如今是大幅減少公開活動與國內行程，通常僅在中午到下午5時之間才公開露面。

    本月稍早一場白宮橢圓形辦公室電視直播中，川普似乎一度短暫打瞌睡。

    針對川普的發文，紐約時報回應表示，自家「報導嚴謹，採訪文章都是基於第一手事實」。

    紐時說：「人身攻擊及謾罵無法改變這一點，在面對這樣的恐嚇手段，我們的記者絕不猶豫繼續報導本屆政府。」（編譯：紀錦玲）1141127

