幾內亞比索大選後疑爆發軍事政變 總統行蹤成謎

幾內亞比索首都比索的總統府外26日傳出多聲槍響，隨後出現士兵在周邊街道上持槍巡邏。（法新社）

西非國家幾內亞比索在23日舉行總統及國會選舉後，局勢急轉直下。26日，軍方宣布「全面接管國家」，暫停選舉程序並封閉邊境，首都比索總統府周邊更傳出激烈槍聲，政變疑雲四起。

根據法新社記者現場觀察，總統衛隊與精銳憲兵部隊的士兵已封鎖通往總統府的主要道路，當地一度陷入混亂，數百名民眾徒步或駕車逃離尋求庇護。中午時分，現任總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）的行蹤仍不明。恩巴羅原本被普遍看好可望順利連任，若成功將成為該國自1994年實行多黨制以來首位連任的總統。

本次選舉共有12名候選人參與角逐，但最大在野黨「幾內亞和維德角非洲獨立黨」（PAIGC）及其領袖白瑞拉（Domingos Simoes Pereira），因被最高法院裁定逾期提交參選文件而遭取消資格，選舉公正性因此備受質疑。反對陣營批評此舉是政府刻意操弄選舉，並強調恩巴羅的任期應於2月27日屆滿。

雖然投票過程大致平穩，但選後恩巴羅與獲PAIGC支持的狄亞斯（Fernando Dias）皆在缺乏確鑿證據下自行宣布勝選。原定27日公布的初步計票結果，因軍方介入而中斷。

幾內亞比索自1974年脫離葡萄牙獨立以來，已歷經四次政變及多次未遂政變，長期政治動盪使其成為全球最貧窮國家之一，近四成人口生活在極度貧困中。同時，該國因治理薄弱，淪為拉丁美洲至歐洲毒品走私的重要中轉站。

在本次選舉前，西非國家經濟共同體（ECOWAS）曾部署逾6780名安全部隊協助維安，但仍未能阻止危機爆發。一名逃離現場的市民向法新社表示：「在比索，我們早就習慣這種事了。」

