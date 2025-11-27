半導體分析師：中國灌輸仇日情緒 只有傻瓜才放棄軍備

日本與中國因「台灣有事」議題爆發摩擦。（彭博）

日本與中國因日本首相高市早苗「台灣有事」言論爆發摩擦之際，知名半導體產業分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）25日打破沉默，在X平台上發文說，當中國政府致力灌輸人民仇日情結，大舉擴武，只有傻瓜才會不要增強軍備，日本有權自衛，其所選擇的並非對峙，而是生存。

奈斯泰德發長文說，日本完全有權利捍衛自我，也完全有理由感到恐懼，因為數十年來，北京透過無止盡的「殺光日本鬼子」電視節目與電影、「愛國教育運動」，以及官方媒體，助長仇日情結。其結果是：數百萬人真心相信日本是永遠的敵人，仍背負二戰血債。「這不是教育，這是煽動仇恨」。

請繼續往下閱讀...

他列出一連串證據，證明論點：2025年11月，中國駐大阪總領事薛劍在X上對高市首相發出死亡威脅，矢言「斬斷你們那骯髒的脖子」，以報復她的台灣立場。

2024年深圳持刀殺人事件：一名10歲日本男童被殺害，而中國民族主義人士在網路上歡呼「少了一個鬼子」。2012年尖閣諸島危機：在中國100多座城市的暴動中，日本汽車與商店被焚毀、砸毀。

奈斯泰德說，「這些就是中國共產黨的宣傳機器結出的致命果實」。

他指出，台灣淪陷，下一個就是日本，台灣距離沖繩只有110公里，中國在台灣舉行勝利閱兵，將對日本民眾爆發相同的民族主義憤怒，而日本民眾在網路上早被稱為「鬼子」，「血債血還」不會只停留在微博上，它將蔓延至街頭。

他說，日本因此選擇理智：在琉球群島有飛彈基地、與盟友聯合軍演、迅速擴充軍備，這些並非挑釁，而是為了生存。民調顯示，在軍事疑慮的助長下，超過89％日本人現在對中國持負面看法。他們終於醒悟了。

奈斯泰德說，「當你的鄰國對14億人灌輸你的平民因「歷史罪行」應遭屠殺的思想，然後打造全球陣容最大的海軍，只有傻瓜才會選擇解除武裝，日本不是選擇對抗，而是選擇生存」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法