    首頁 > 國際

    狂燒逾9小時未滅！香港惡火已釀13死 習近平深夜說話了

    2025/11/26 23:47 即時新聞／綜合報導
    香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」26日發生大火。（彭博）

    香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」26日發生大火。（彭博）

    香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」26日發生大火，現場已達香港火警最高級別的「五級火警」，火勢仍持續延燒，波及附近數棟大樓，已知有13死15傷。中國國家主席習近平週三深夜發聲，指示全力撲滅火災。

    綜合港媒報導，香港大埔宏福苑大樓外部搭建的竹棚26日下午2點多突然起火，火勢藉助強風迅速沿鷹架竄升，整棟大樓瞬間被火舌吞噬，入夜後甚至蔓延到旁邊其他住宅大樓，並傳出多次爆炸聲，近2000戶人家受到波及。

    目前已知有13人罹難（9人當場死亡，4人送醫宣告不治），當中包括一名殉職的37歲消防人員。另有15人受傷，其中6人傷勢嚴重。香港消防處行動副處長陳慶勇表示，現場有2、3棟大樓情況較為嚴峻，有受困住戶住在高樓層，但火場溫度實在太高，消防員尚未能與之接觸，目前正與求助人保持聯絡。

    習近平晚間透過中官媒《央視》發聲，向事故遇難人員和殉職消防員表示哀悼，對罹難者家屬和受災人員表達慰問，並要求全力以赴撲滅火災，盡力將傷亡損失降到最低。

    相關新聞：
    香港惡火「升至五級」 7棟大樓陷火海頻傳爆炸聲 增至13死15傷！

    相關新聞
