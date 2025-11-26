因應俄羅斯軍事威脅 瑞典擬增購長程武器、防空系統

瑞典國防參謀部長愛德斯壯表示，為因應俄羅斯的威脅，國防軍希望購入射程至少達2000公里、可以打擊俄羅斯境內目標的長程武器。（歐新社檔案照）

瑞典國防軍表示，有鑑於俄羅斯在未來幾年的軍事威脅會繼續升高，國防軍有意購入射程至少達2000公里、可以打擊俄羅斯境內目標的長程武器，並建議將部分經費用於防空系統、備戰相關的準備工作上。

瑞典國防部在24日交給政府的調查報告中指出，俄羅斯在未來2到5年可能會有大幅度增加軍備與軍事能力的動作。

根據這份報告，俄羅斯的威脅會一直持續到2030年，對此，瑞典國防參謀部長愛德斯壯（Carl-Johan Edstrom）表示，這可能意味著，俄羅斯會在與波羅的海各國的國界增加地面部隊軍力，加強長程作戰能力以及強化北極海的海軍力量。

愛德斯壯表示，為因應俄羅斯的威脅，瑞典必須實現去年增加國防預算的決定，達到北約（NATO）的要求。國防軍希望購入射程至少達2000公里、可以打擊俄羅斯境內目標的長程武器。這類長程武器將會在俄羅斯攻擊北約，必須啟動北約第5條款（Article 5）的安全保障時使用。北約第5條款為北約集體防禦的核心，即任何成員國遭受攻擊時，視同對全體成員的攻擊。

除了長程武器以外，瑞典國防軍的報告指出，偵察衛星與更多的防空系統也會是國防預算增加後需要購入的重要防禦設備，這樣瑞典才能達到北約的要求並且對抗俄羅斯持續升高的威脅。

愛德斯壯表示，強大的空防與飛彈防禦可在許多不同情況下保衛瑞典，因此有其必要。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）表示，瑞典近期將會進行大量軍購，其中包括4艘護衛艦，護衛艦將會是瑞典防空系統的一環，將會用來防衛瑞典免受彈道飛彈的威脅。

報告中也提到，瑞典國防軍希望能夠更新目前已經接近除役年限的掃雷艦隊。國防軍也建議，可將國防預算增加的部分經費用在與備戰相關的準備之上。瑞典希望透過提供能源、交通基礎設施、醫療救護與電子通訊等功能來作為北約的區域基地。愛德斯壯表示，這需要全民防衛的力量來支援軍事目的。

