字節跳動滿手輝達晶片 傳中國下令新資料中心禁用

傳中國監管機關下令，禁止字節跳動新資料中心使用輝達晶片。（路透資料照）

路透報導，《The Information》26日引述2名TikTok母公司「字節跳動」員工披露，中國監管機關已禁止字節跳動在其新的資料中心採用輝達晶片。

《The Information》指出，在華府斷供疑慮，以及為其逾10億用戶確保算力的情況下，字節跳動2025年採購輝達晶片的數量超過其他任何中國公司。

請繼續往下閱讀...

路透指出，這項禁令凸顯北京降低對美國技術依賴的努力，隨著華府強化對中國先進半導體的出口管制，中國不斷加劇該努力。

8月間，彭博引述知情人士報導，中國監管機關要求在地企業停止下單採購輝達人工智慧（AI）晶片，以推動企業採用國產處理器。

輝達發言人告訴路透，「監管環境不允許我們在中國提供具競爭力的資料中心GPU，這導致廣大的市場拱手讓給我們快速成長的外國競爭對手」。

字節跳動沒有立即回應路透的詢問。

路透本月初報導，中國政府已發布指引，要求接受國家資金的所有新資料中心計畫只能使用國產AI晶片。

儘管美中貿易緊張維持脆弱休兵，中國仍加速建構其AI生態系，以及達成晶片自主目標。

華盛頓已禁止輝達向中國銷售其最先進晶片，僅允許銷售降規版晶片，例如H20。輝達曾推出一款專為中國市場設計的晶片RTX6000D，但需求疲軟，有些大型科技公司甚至選擇不下單。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法