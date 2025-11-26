頻繁清洗政軍暴露不安全感 瑞媒：習近平只能靠恐懼維持統治

瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）近日發表評論指出，習近平頻繁對軍中將領進行大清洗，凸顯了他的不安全感，如今他只能靠恐懼來維持統治，但恐懼並不能成為政權長期穩定的基礎。（歐新社檔案照）

瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）近日發表題為「習近平的清洗行動暴露了他的脆弱」評論指出，自習近平2012年掌權以來，中國各級政府與國企體系中已有近500萬人因腐敗指控被查處，這還不算那些無聲無息被「消失」的人。最新一輪遭整肅的高級官員中更包括軍委副主席、軍中第三號人物何衛東，雖然官方說辭稱，這些官員的「落馬」被歸咎於「違紀瀆職」，更合理的解釋卻是：習近平在竭力排除一切潛在競爭者，以保住自身權力。

這篇評論的作者、目前任職於印度德里政策研究中心的教授切拉尼（Brahma Chellaney）寫道，習近平的擔憂並非全無道理，因為每一輪清洗運動都會加深黨內精英的相互不信任，也可能將昔日的忠臣逼成敵人。從毛澤東到史達林，無數的史料都證明，1人獨裁必將滋生偏執和猜忌。事到如今，習近平可能已經分不清誰是盟友，誰是敵人。已經72歲的習近平現在感到四面楚歌，以至於他拒絕像毛澤東那樣公開指定自己的接班人，因為他擔心，接班人只會加快他本人垮台的速度。

對中國而言，這種現象絕不是一件好事。只要習近平拒絕為權力交接做好必要的鋪墊，就大大提高了他統治終結時引發各類政治動蕩的風險。目前，習近平已經將對他個人的忠誠度置於意識形態統一性之上，這削弱了原本建立在意識形態基礎之上的集體領導制度。隨著北京當局為所欲為的解職和逮捕行動，中國的領導體系已經越來越依賴諂媚和恐懼，而領導者的個人能力和政治連貫性，卻顯得越來越無足輕重了。

中國軍方為習近平的不安全感付出了高昂的代價。近年來，中國解放軍進行了大規模的結構改革，試圖打造一支能夠贏得「訊息時代戰爭」的現代化軍隊。然而，習近平接二連三的大清洗行動卻破壞了軍隊的現代化努力，軍事規劃及指揮架構也受到嚴重影響。例如，習近平在2023年撤換了整個火箭軍的高層，這是掌控中國核武及常規飛彈力量的核心部隊，此舉想必也對中國的核威懾力造成了損失。

以沒有經驗的親信替代經驗豐富的老將，或許能暫時保全習近平的政治生命，先前也有很多中國領導人以軍隊鞏固自身權力的先例，但這種做法對保障中國的國家安全卻絕不是一件好事。如果高級將領們每天都為自保而忙得不可開交時，士氣和戰備情況受損也就可想而知。在習近平親手打造的政治枷鎖之下，「解放軍還有能力抗衡美國或印度嗎？」

切拉尼寫道，納粹德國進攻蘇聯前不久，史達林下令清洗了一大批紅軍高級將領，其災難性後果有目共睹。同樣，一個由阿諛奉承者團團包圍的、日益偏執的習近平也很容易做出戰略誤判。

評論說，中國在快速崛起的光環之下，也面臨著一系列結構性問題，其中包括經濟下行、居高不下的青年失業率，以及日益老化和萎縮的人口。民間的不滿情緒可能正在高漲，但高壓管控壓制了一切。同樣的，任何挑戰習近平統治權威的潛在質疑，也都會在清洗運動中被扼殺殆盡。有鑑於此，習近平似乎也只能靠恐懼來維持統治。

然而，恐懼並不能成為政權長期穩定的基礎。一個被猜忌或不信任感所包圍的統治者，或許可能贏得順從，卻無法贏得發自內心的忠誠。順從非但不能替代強大，還有可能成為孱弱的源泉，因為這樣的大環境容不得創新、能力和合作。習近平行為方式的最大諷刺在於，他越想強化個人權力，他的統治就會變得更加脆弱。

切拉尼結論指出，毛澤東發起的一系列大清洗運動，最終導致了中國的混亂和民族的災難。習近平的所作所為雖然更為隱蔽，但其背後的邏輯卻是一樣的，因此，其最終結果可能也是一樣的。

