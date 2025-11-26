不滿被指健康亮紅燈 川普大罵紐約時報

美國總統川普不滿《紐約時報》撰文稱他精力不足老態畢露，怒嗆紐時是專門抹黑他的爛報。圖為川普25日在空軍一號上受訪。（路透）

美國總統川普26日在社群平台上發文痛罵《紐約時報》是爛報，因為《紐時》稍早在1篇報導中稱川普近來精力不足漸露疲態，氣得現年79歲的川普怒嗆《紐時》是「人民公敵」（ENEMY OF THE PEOPLE），該報導撰文者羅傑斯（Katie Rogers）是專門寫他壞話的醜八怪三流記者。

川普在社群發文中照例先整理回顧他的豐功偉業，包括在去年總統大選中獲得壓倒性勝利，以及回鍋白宮後在外交內政等各方面的諸多成就。川普說，要做到這些需要大量工作與精力，而他這輩子從沒這麼拼命工作過；「儘管如此，快倒閉的《紐約時報》的激進左派瘋子還是寫了1篇攻擊我的文章，說我可能正失去精力，儘管事實恰恰相反。」

請繼續往下閱讀...

川普大罵《紐時》一如報導選舉結果時抹黑他，有關他的事幾乎全都是刻意的負面報導；他怒嗆《紐時》是廉價爛報與「人民公敵」，撰文的羅傑斯被指派專門寫他的壞話，是個內外皆醜陋的三流記者。

川普最後強調，他的民調支持率居高不下，並稱他總有一天會精疲力竭，但這是每個人都會遇到的事，何況他最近才剛做完體檢與認知測驗，身心都好得很。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法