    中國漁船在韓海域沉沒涉腐敗瞞報 局長竟要船主別報警

    2025/11/26 22:46 中央社
    中國11月上旬接連有2艘遼寧籍漁船在韓國西部海域沉沒，其中1艘在10日沉沒後，船隻所在地的遼寧省營口市鮁魚圈區海洋與漁業局長徐放不僅不下令救援，還企圖掩蓋真相。（圖擷自Google地圖）

    中國媒體報導，11月上旬接連有2艘遼寧籍漁船在韓國西部海域沉沒，其中1艘在10日沉沒後，船隻所在地的遼寧省營口市鮁魚圈區海洋與漁業局長徐放不僅不下令救援，反而要船主不要報警求救，企圖掩蓋真相，目前已經被查，全案牽連100餘人涉及腐敗。

    11月9至10日，韓國西部海域接連有2艘中國遼寧籍漁船翻覆沉沒，共造成2人死亡，12人至今仍然失蹤，另有8人獲救。由於當時正值韓國梭子蟹捕撈旺季，每年依例有眾多中國漁船蜂擁而至，其中有相當一部分船隻是非法捕撈，對韓國海警造成困擾。

    綜合北京日報及遼寧日報報導，其中11月10日沉沒的遼寧籍漁船，當時船上11人僅有2人被救起，其餘9人失蹤。

    報導提到，這艘漁船的鄭姓船主兼船長，冒用他人的船員身分應付出海前的安檢，以安排2名未按規定報備且沒有船員證書的人員出海作業，導致這艘漁船未達標準即違規出海作業，存在嚴重安全風險，最後發生翻覆。這名鄭姓船主16日已被營口市公安局採取刑事拘留強制措施。

    根據報導，在得知這艘漁船翻覆後，營口市鮁魚圈區海洋與漁業局長徐放不僅不下令救援，反而指派遲姓工作人員與鄭姓船主串通，要求他「不要報警求救」，企圖掩蓋真相。目前，徐放及遲姓人員已因涉嫌違紀違法，被紀檢單位立案審查調查。

    報導說，在事故背後存在腐敗問題的可能下，遼寧省紀委、監委帶頭成立監督問責工作專班，對調查中發現的失職瀆職等問題依法依規從嚴處理。遼寧省公安廳並指定異地（非營口市）立案管轄，省、市兩級公安機關並抽調精幹人力，對漁船傾覆事故「併線偵查、提級偵辦」。

    報導提到，截至24日，遼寧各級紀檢監察機關針對漁船翻覆事件，共立案調查162人，另分別管護30人及留置31人。公安機關則對104人採取刑事強制措施。另外，還有52人已向紀檢監察機關主動投案。

