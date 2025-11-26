中國施壓收回「台灣有事」發言 港媒：反鞏固高市早苗權力

香港《南華早報》報導，北京希望透過重創日本經濟來迫使高市早苗收回「台灣有事」言論，卻招致反彈，助長日本國內民族主義的復興，反而鞏固她的權力。（路透）

日本首相高市早苗7日在國會答覆議員質詢時，「台灣有事」有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，對日本展開一系列攻勢，導致兩國關係陷入寒冬。香港《南華早報》報導，北京希望透過重創日本經濟來迫使高市早苗收回言論，卻招致反彈，助長日本國內民族主義的復興，反而鞏固她的權力。

高市早苗發表「台灣有事」言論後，中國隨即對日本展開經濟報復、民族主義和外交攻勢，並要求她收回相關言論。儘管高市早苗表示，之後會避免討論具體情況，但並未收回相關言論。這是日本領導人首度對台灣問題發表明確立場。

儘管中國加大施壓，高市早苗的支持度仍居高不下。《讀賣新聞》的最新民調顯示，高市內閣的支持度為72%，比上次調查略增1個百分點。其中，對高市政府的中國立場予以肯定者為56%，不肯定者為29%。

《富士新聞網》和《產經新聞》的最新民調更顯示，高市內閣的支持率達到75.2%，針對高市的「台灣有事」答詢，22.6%的受訪者認為「適當」，另有38.4%覺得「大致適當」，整體正面評價達61%。

早稻田大學國際教養學部教授張望表示，北京希望透過重創日本經濟來迫使高市早苗收回言論，這種經濟脅迫現在正招致反彈，中國的壓力反而助長了日本國內民族主義復興，日本國內越來越不願意屈服於中國的壓力，這進一步加劇了有關與中國經濟脫鉤的討論。

針對北京當局呼籲其公民避免前往日本旅遊的呼籲，日本經濟安保大臣小野田紀美警告，對於稍有不滿就會立刻訴諸經濟脅迫的國家過度依賴，確實是一種風險。

高市早苗獲得強勁的民意支持，已增加外界對她可能解散日本眾議院並提前舉行大選的臆測，最快可能在明年1月舉行，以期獲得更強大的授權來推進她的政治議程，此舉也可能進一步鞏固高市早苗的權力。

東京大學國際關係學教授川島真（Shin Kawashima）表示，從日中關係的角度來看，中國施加的壓力反而可能有助於高市早苗延長任期。

張望指出，高市早苗的政治地位不穩，促使她對外展現實力，以維持保守右翼的支持，如果她保持較高的民意支持度，並贏得提前大選，就能將民意支持轉為穩定的政治授權，從而獲得必要的政治資本，向中國做出外交讓步。

不過學者指出，日中關係在經過此次事件後，短期內要復原的希望渺茫。張望表示，這場外交風暴可能至少持續1年，因為在高市早苗在鞏固國內政治地位前，任何解決方案都不太可能實現。

遼寧大學國際關係學教授呂超則說，兩國關係很難恢復正常，因為裂痕已經存在，對中國而言，日本的右翼勢力已經被喚醒，這不可能是任命新首相就能解決。

